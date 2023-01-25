Рыбакам Северо-Востока готовят послабление

Планируемое для Восточно-Сибирского бассейна изменение сроков подачи промысловой отчетности серьезно облегчит работу пользователей водных биоресурсов, считает заместитель председателя Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Республики Саха (Якутия) Руслан Лукин. Это снижение административного давления на рыбаков, отметил он.

Напомним, что Минсельхоз представил проект изменений в правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. По действующим правилам, в случае рыболовства с использованием судов, подающих ССД, отчетность направляется не позднее 18-го и 3-го числа каждого месяца. Такую периодичность предложено распространить и на другие случаи (сейчас сведения о вылове должны предоставляться раз в пятидневку).

«Наше предприятие использует 32 промысловых участка. Из них только на семи есть спутниковая связь, интернет. При этом участки находятся на удалении до 300 км от мест, где есть связь. И рыбакам необходимо раз в пять дней преодолевать это расстояние, иначе это расценят как административное правонарушение. Причем ехать приходится в условиях быстрой смены погоды, иногда при сорокапятиградусных морозах», — рассказал Fishnews директор МУП «Булунское», заместитель председателя Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Республики Саха (Якутия) Руслан Лукин.

Проблема усугубляется тем, что в результате антироссийских санкций некоторые участки, использовавшие, например, американскую спутниковую сеть «Глобалстар», остались без связи. Предприятиям приходится нести немалые расходы на новое оборудование.

«Я считаю изменение сроков снижением административного давления. Конечно, ездить для подачи отчетности всего два раза в месяц будет легче», — подчеркнул Руслан Лукин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews