Российский вылов продолжает обгонять уровень прошлого года

К 24 января отечественные рыбаки освоили 279,3 тыс. тонн водных биоресурсов — на 15% выше уровня прошлого года. Прибавки зафиксированы на всех рыбохозяйственных бассейнах.

На Дальнем Востоке общий показатель составил 231,6 тыс. тонн, это на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По его данным, промысел минтая принес 171 тыс. тонн (+34,3 тыс. тонн). Вылов трески — 8,1 тыс. тонн — практически соответствует уровню прошлого года. Добыча сельди увеличилась на 1,6 тыс. тонн — до 38,3 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов рыбы и морепродуктов достиг 23 тыс. тонн, что на 1,3 тыс. тонн, или на 6%, выше уровня 2022 г. Добыча трески увеличилась на 1,3 тыс. тонн по сравнению с показателем год назад — до 13,7 тыс. тонн, пикши — на 0,6 тыс. тонн, до 8 тыс. тонн.

В Западном бассейне освоено 7,3 тыс. тонн — почти в два раза выше уровня прошлого года. На промысле шпрота вылов вырос на 3,3 тыс. тонн — до 5,3 тыс. тонн, уловы балтийской сельди увеличились на 0,4 тыс. тонн, до 1,9 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки нарастили добычу на 20,4% по сравнению с результатом на отчетную дату 2022 г. — до 2,6 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов составил 2,5 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки освоили 2,6 тыс. тонн, в основном кильки. Это на 16,2% выше уровня прошлого года.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана флот РФ наловил в общей сложности 12,3 тыс. тонн.

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