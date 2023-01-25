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Шторм в Охотском море. Фото предоставлено «Океанрыбфлотом»

Минтайщиков предупреждают об ухудшении погоды

В Росрыболовстве состоялось первое в этом году заседание штаба охотоморской путины. В связи с погодными изменениями капитанам рекомендуют не углубляться в ледовые поля и учитывать риск обледенения судов.

К 24 января общий вылов минтая по бассейну превысил 170 тыс. тонн. Это на 34 тыс. тонн, или 25%, выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Развитие промысловой обстановки обсудили на заседании штаба путины, которое провел заместитель руководителя ведомства Василий Соколов в режиме видеоконференции с дальневосточными территориальными управлениями. Замглавы Росрыболовства отметил, что старт добычи был неплохой, положительная динамика сохраняется и по минтаю, и по сельди.

На 24 января, по оперативным данным, в Охотском море добыто 152 тыс. тонн минтая и 36,3 тыс. тонн сельди.

Научный наблюдатель Сергей Омельченко доложил о промысловой обстановке непосредственно из экспедиции. Сильные морозы в первой декаде месяца (в районе банки Кашеварова до -30°C) вызвали интенсивное льдообразование в западной части Охотского моря. Отсутствие плотных ледовых полей на промысловых изобатах позволило флоту работать в течение всего отчетного периода.

Под влиянием штормовых ветров северо-восточных направлений в течение второй декады ледовая обстановка значительно улучшилась в Северо-Охотоморской подзоне, но стала ухудшаться в районе залива Шелихова.

Сейчас границы ледовых полей интенсивно меняются. Ожидается, что работу флота в ближайшие дни значительно осложнит выходящий в Охотское море обширный циклон, который будет сопровождаться штормовым ветром и низкими температурами.

На момент подготовки отчета, в Охотском море на минтае и сельди работало 91 судно. Промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне вели 23 единицы флота, две плавбазы принимали сырец. Промысловая обстановка удовлетворительна: скопления сельди устойчивы и обеспечивают хорошие уловы. Часть судов ведет смешанный промысел сельди и минтая.

В районе работы флота находится ледокольно-спасательное судно «Справедливый». К выходу в море готовится еще один спасатель Росрыболовства — «Суворовец», отметили в ведомстве.

Также в районе работают 35 инспекторов Пограничной службы ФСБ России — отмечено, что все транспорты обеспечены сотрудниками погрануправления. В течение недели число инспекторов должно увеличиться до 42 человек.

На промысле минтая в районе работают 13 научных наблюдателей от Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии: 9 сотрудников от Тихоокеанского филиала и по двое — от Камчатского и Магаданского.

Замруководителя Росрыболовства поручил передислоцировать один из буксиров-спасателей в более северные широты — выше 55 градуса, а также проинформировать рыбаков о резком ухудшении погоды.

Необходимо рекомендовать капитанам судов с учетом низких температур не углубляться в ледовые поля и учитывать риск обледенения при осуществлении промысловых операций.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, на подходе в порты края 22 судна с 17 тыс. тонн рыбной продукции. В том числе везут более 1 тыс. тонн минтая и 11,3 тыс. тонн сельди. «Практически весь объем минтая и сельди, минуя холодильники, планируется сразу поставлять в центральную часть России, пока рынок не насытится продукцией свежего вылова», — обратили внимание в пресс-службе.

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