Предприятия встретят осень с новыми правилами ветсертификации

Минсельхоз выпустил новый порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, в том числе в электронном формате. Приказ вступит в силу с 1 сентября.

Новые правила ветеринарной сертификации утверждены приказом Минсельхоза от 13 декабря 2022 г. № 862. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Утверждены Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов; Порядок оформления ВСД в электронной форме; Порядок оформления ветеринарно-сопроводительных документов на бумажных носителях.

Новый документ придет на смену приказу Министерства сельского хозяйства от 27 декабря 2016 г. № 589. Напомним, что за прошедшее время — с 1 июля 2018 г. — была запущена обязательная электронная ветсертификация.

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