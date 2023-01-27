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Изъятая икра. Фото пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР

В цепочке поставок браконьерской икры обнаружили приставов

В Камчатском крае сотрудники УФССП подозреваются в превышении должностных полномочий. По данным следствия, они во время служебных командировок возили на самолетах в столицу нелегально добытую лососевую икру.

Трех фигурантов подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, на приставов вышли в рамках расследования уголовного дела в отношении преступной группы, перевозящей, хранящей и перерабатывающей икорную продукцию.

«Приставы длительное время в ходе служебных командировок, связанных с выдворением иностранных граждан с территории Российской Федерации, вопреки интересам службы, за денежное вознаграждение перевозили авиатранспортом немаркированную лососевую икру с территории Камчатского края в Москву», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным следствия, незаконными перевозками сотрудники УФССП занимались с июля по январь. По месту их проживания и службы проведено 15 обысков, допрошено более 30 лиц.

Один из фигурантов заключен под стражу, двое находятся под домашним арестом, уточнили в транспортной прокуратуре. Расследование продолжается.

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  • Изъятая икра. Фото пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР
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