Правительство вновь прибегло к продлению разрешений

Срок действия ряда разрешений для бизнеса, истекающий в 2023 г., автоматически пролонгируется на 12 месяцев. Также вновь предусмотрена возможность облегчения разрешительных процедур по решению госорганов.

Правительство внесло изменения в постановление об особенностях разрешительной деятельности, принятое в прошлом году. Напомним, что на упрощения по разрешениям для разных сфер деятельности власти пошли в связи с зарубежными санкциями.

Срок действия ряда разрешений, заканчивающийся в 2023 г., продлевается на 12 месяцев. Такие разрешительные документы определены специальным списком (приложение 1.2 к постановлению от 12 марта 2022 г. № 353). В перечень вошли, например, разрешения на судовые радиостанции.

Продление не требует от бизнеса каких-либо действий, в том числе внесения пошлин и другой платы. Государственные органы самостоятельно продлят разрешения, внеся в реестры разрешений соответствующие записи, обратили внимание в Минэкономики.

Также до конца нынешнего года остается возможным упрощение разрешительных процедур по решению госорганов. В список разрешительных режимов, на которые распространяется такая опция, внесли изменение, но в нем по-прежнему остаются госрегистрация маломерных судов, классификация и освидетельствование судов, выдача разрешений на вылов водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Автоматическое продление разрешений зарекомендовало себя еще в 2020 году в качестве антиковидной меры. Принятые решения являются очередным шагом последовательного снижения для бизнеса административной и финансовой нагрузки в сфере разрешительной деятельности», — цитирует пресс-служба Минэкономразвития заместителя министра Алексея Херсонцева.

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