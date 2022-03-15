Разрешениям в рыбной отрасли могут установить особый порядок

Правительство установило особенности разрешительной деятельности в РФ в 2022 г. Регуляторы смогут принимать решения по специальным условиям выдачи разрешений — это касается и документов в рыбной отрасли.

Напомним, что правительство было наделено дополнительными возможностями для принятия оперативных мер по поддержке экономики в условиях санкций. В развитие этого кабмин принял постановление от 12 марта 2022 г. № 353.

Пролонгируются на 12 месяцев разрешения, срок действия которых истекает с 14 марта по 31 декабря 2022 г. Правительство определило список таких разрешений. В перечень вошли и разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река — море) плавания, сообщает корреспондент Fishnews.

В отношении определенных разрешительных режимов (список также установлен правительством) федеральные ведомства, уполномоченные на нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере, могут с учетом специфики видов разрешительной деятельности определять особые условия.

Это может быть сокращение срока предоставления, переоформления разрешения, сокращение перечня документов и (или) сведений, передаваемых с такой целью. Может сокращаться перечень требований, соблюдение которых является обязательным при работе по разрешениям. Регуляторы получили возможность устанавливать и особые правила для документарной и (или) выездной оценки соответствия обязательным требованиям при предоставлении, переоформлении разрешений. Например, предоставлять возможность проведения такой оценки после предоставления разрешения. Может предусматриваться осуществление в 2022 г. деятельности без переоформления разрешения.

В числе разрешительных режимов, для которых могут устанавливаться особые условия:

— государственная регистрация маломерного флота,

— классификация и освидетельствование судов,

— выдача разрешений на вылов,

— согласование хозяйственной деятельности, влияющей на водные биоресурсы и среду их обитания,

— разрешение на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река — море) плавания,

— государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ),

— выдача разрешения на экспорт и разрешения на импорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру.

Предусматривается, что разъяснения по вопросам применения постановления правительства дает Минэкономразвития РФ.

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