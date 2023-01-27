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Выборгские судостроители передали Архангельскому траловому флоту (АТФ) 86-метровый траулер «Белое море». Фото предоставлено СЗРК

«Белое море» пополнило флотилию АТФ

Выборгские судостроители передали Архангельскому траловому флоту (АТФ) 86-метровый траулер «Белое море». Судно присоединится к своим собратьям по серии «Баренцеву морю» и «Норвежскому морю», которые уже ведут промысел в Северном бассейне.

«Белое море» — третье из четырех судов проекта КМТ01, постройку которых Архангельский траловый флот (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум) доверил Выборгскому судостроительному заводу (входит в ОСК). К строительству траулера корабелы приступили весной 2018 г., а спустя четыре с половиной года — 23 января 2023 г. — судно было передано заказчику.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по проекту 86-метровый траулер, как и его предшественники «Баренцево море» (построен в 2020 г.) и «Норвежское море» (построен в 2021 г.), предназначен для промысла донных видов рыб, прежде всего трески и пикши, в Северном бассейне. При его строительстве использованы современные технологии, снижающие расход топлива и, как следствие, повышающие эффективность рыбного промысла и уменьшающие его углеродный след. Предусмотрена автоматизация операций в трюме, обеспечены более комфортные условия для работы и отдыха экипажа.

На судне установлено оборудование, позволяющее выпускать продукцию глубокой переработки, включая рыбное филе и консервы из печени трески. Для безотходного производства задействована установка для изготовления рыбной муки и жира.

Строительство всех четырех траулеров для АТФ ведется в рамках программы инвестквот. Выборгский завод продолжает достраивать последнее судно в серии — «Карское море».

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  • Выборгские судостроители передали Архангельскому траловому флоту (АТФ) 86-метровый траулер «Белое море». Фото предоставлено СЗРК
  • «Белое море» — третье из четырех судов проекта КМТ01. Фото предоставлено СЗРК
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