«Норвежское море» отправилось в тестовый рейс

Архангельский траловый флот (АТФ) перешагнул через экватор своей судостроительной программы. Траулер «Норвежское море» — второй из четырех запланированных к постройке в рамках инвестквот — 6 декабря проводили на промысловые испытания из Санкт-Петербурга.

Большой сине-белый траулер, замерший 6 декабря у причала в историческом центре Санкт-Петербурга, практически повторял картину десятимесячной давности, когда на Английской набережной стоял его старший собрат по серии. Второму новичку АТФ (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК), получившему название «Норвежское море», устроили не менее торжественные проводы на промысловые испытания.

Поздравления от имени главы Росрыболовства Ильи Шестакова зачитал руководитель Северо-Западного теруправления Александр Христенко. «Первые крупнотоннажные траулеры «Баренцево море» и «Норвежское море» построены для группы компаний СЗРК. Вы — пример эффективного и социально ответственного бизнеса», — процитировал он слова приветствия.

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что это торжественный день и для судостроителей, и для рыбаков, и для всех, кто занимается обновлением российского флота. По его словам, Совет Федерации очень внимательно отслеживает реализацию программы инвестиционных квот.

«Некоторое время назад мы были инициаторами соответствующих законодательных актов, направленных на обновление нашего флота», — заявил сенатор. Эти законы, добавил он, «позволяют инвесторам на наших предприятиях инвестировать и строить современные российские суда».

Исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов напомнил, что история Архангельского тралового флота насчитывает уже более века. «Это старейшее предприятие рыбопромышленной отрасли России. И все эти 101 год мы всегда доводили до конца те задачи и те дела, за которые брались», — подчеркнул он. Результаты такого подхода воплощены в траулере-процессоре проекта КМТ01 «Норвежское море».

«Это было очень непросто, было много проблем, проблемы остаются и проблемы будут. Тем не менее и мы, и завод успешно с ними справляемся. Я хотел бы поблагодарить сегодня команду СЗРК, которая занимается строительством в том числе этого судна и других судов — у нас еще два судна на Выборгском заводе и пять судов-краболовов строится на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, — обратился к коллегам Сергей Несветов. — И я хочу поблагодарить команду Выборгского завода, которая, несмотря на все проблемы, успешно завершила второй проект».

Несмотря на все сложности, работа над вторым судном серии далась корабелам проще, чем над головным «Баренцевым морем», признал гендиректор Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) Александр Соловьев. «Головное судно — на то и головное судно, что на нем отрабатывается огромное количество технических решений, — рассказал он корреспонденту Fishnews. — А что такое «отрабатываются технические решения»? Это значит, что уже в процессе строительства по-живому просто режется, переделывается техническая документация, в нее вносятся корректировки, что требует соответствующих переделок во всех отношениях — по корпусу, по системам, по всему».

Количество технических проработок и корректировок на первом судне было просто колоссальным, обратил внимание директор ВСЗ. «На «Норвежском море» их уже было существенно меньше, — отметил Александр Соловьев. — Что позволило в конечном итоге несколько снизить фактическую трудоемкость (на 7–8%) и, если не войти в плановую, то по крайней мере сделать ее меньше, чем на головном судне». Он выразил надежду, что по остальным судам, особенно по четвертому — «Карскому морю», которое спустили на воду на прошлой неделе, этот показатель будет еще ближе к норме.

Традиционные семь футов под килем новому траулеру пожелали не только представители Росрыболовства, но и первый заместитель губернатора — председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и крестная мать судна Елена Стукалова. В свете вечерних огней на «Норвежском море» был поднят государственный флаг России. А на мостике сотрудники Российского морского регистра судоходства вручили символ класса судна капитану Игорю Трунину — именно ему руководство СЗРК вновь доверило финальную настройку траулера.

В ходе промысловых испытаний, куда «Норвежское море» отправится прямо из Санкт-Петербурга, ключевой момент — запуск в боевых условиях рыбофабрики и вывод судна на заданные производственные показатели. Задача, как показал опыт «Баренцева моря», непростая.

«Экипаж должен привыкнуть к пароходу и пароход к экипажу. Это занимает время — не месяц, не два, — предпочел не спешить с прогнозами Игорь Трунин, отметив, что через адаптацию приходится проходить даже опытному капитану. — Одно дело на ПСТ до 20 тонн вылавливать, а другое дело здесь 200 тонн вылавливать. Это разные вещи».

Несмотря на очевидное сходство, по словам капитана «Норвежского моря», первое и второе суда серии — всё же не близнецы. «Различия есть, хотя и не глобальные. Допустим, даже здесь [на мостике — прим. ред.] установлена видеостена — на «Баренцевом море» такого не было. Просто за год что-то поменялось, что-то морально устарело, что-то новое, недавно изобретенное, начало вводиться. На следующем пароходе, может, еще что-то новое будет. Но концепция осталась прежней. Думаю, что эти отличия кардинально не повлияют ни на вылов, ни на производительность», — уточнил Игорь Трунин.

Хотя масштабные планы по обновлению флота в первую волну инвестквот анонсировали многие рыбопромышленные холдинги, на деле с момента запуска этого механизма достроить и ввести в эксплуатацию крупнотоннажные суда получилось только у Архангельского тралового флота. Как первопроходец АТФ собрал на себя львиную долю рисков, связанных с реализацией такого проекта, включая многомесячные задержки строительства и финансовые проблемы у верфи, но сохраняет решимости дойти до конца и поставить в один ряд с «Баренцевым» и «Норвежским морем» «Белое» и «Карское», которые пока не покидали заводских причалов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews