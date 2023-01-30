Дело о нелегальном трепанговом бизнесе ждет приговора

В Сахалинской области шестеро мужчин обвиняются в незаконной добыче более 45 тыс. особей трепанга. По версии следствия, злоумышленники реализовывали ценный биоресурс за границу.

Деятельность ОПГ пресекли летом 2020 г. Ущерб, причиненный биоресурсам, оценили более чем в 62 млн рублей. Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного УМВД, двое братьев организовали преступную группу для добычи дальневосточного трепанга в Анивском заливе и дальнейшего сбыта товара. При этом мужчины знали о запрете на вылов «морского огурца» в этой акватории, отметили правоохранители.

«Братья распределили роли каждого из соучастников и лично выполняли организационные и управленческие функции, а также принимали решения о распределении незаконно полученных доходов», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добытый трепанг привозили в подпольный цех для обработки и упаковки готовой продукции. Отмечено, что работник нелегального предприятия не подозревал о преступных намерениях обвиняемых. Затем товар под видом других изделий в грузовых контейнерах перевозился во Владивосток для последующего экспорта.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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