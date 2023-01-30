Рыбоохрана Колымы обрела нового руководителя

Охотское территориальное управление Росрыболовства возглавил Александр Жуков. Ранее он руководил Западно-Балтийским теруправлением и работал в центральном аппарате отраслевого регулятора.

Нового руководителя Охотского теруправления представил коллективу заместитель главы Росрыболовства Михаил Иваник, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

Ранее Александр Жуков непрерывно работал в органах рыбоохраны более 24 лет. Прошел путь от рядового ихтиолога до руководителя Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства. С сентября 2022 г. был заместителем начальника управления экономики и инвестиций федерального агентства.

Представляя нового руководителя управления, Михаил Иваник отметил значительное количество задач, требующих внимания и контроля, а также широкую сферу ответственности Охотского теруправления.

«Регион отличается своей спецификой. Поэтому желаю Александру Георгиевичу успешно реализовать планы по сохранению водных биологических ресурсов с учетом особенностей территории», — напутствовал его Михаил Иваник.

Напомним, что прежний руководитель Охотского теруправления Снежана Котюх возглавила Западно-Балтийское теруправление Росрыболовства.

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