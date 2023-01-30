Ученые дали рекомендации по нересту заводской белуги

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели оценку производителей в ремонтно-маточных стадах осетровых на рыбоводных заводах Главрыбвода и подготовили рекомендации для весенней нерестовой кампании.

Исследования, выполненные в ходе бонитировки на осетровых рыбоводных заводах Главрыбвода, которые относятся к Азово-Черноморскому бассейну, нацелены на оптимальное проведение весенней нерестовой кампании. Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) оценивали состояние и продуктивные качества производителей русского осетра, севрюги, стерляди в ремонтно-маточных стадах.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, наиболее важными стали исследования ремонтно-маточного стада белуги, организованные на Донском осетровом заводе. Специалисты АзНИИРХ изучили состояние самок, которые выросли из икры, полученной от диких производителей (пойманных в первые годы XXI в), и достигли половой зрелости в заводских условиях.

Промысел белуги — самой крупной из осетровых рыб — в регионе запрещен с 1986 г., отлов особей «краснокнижного» вида разрешается только для воспроизводства.

«В естественных условиях белуга сейчас почти не размножается, способом поддержания ее популяции является искусственное разведение на рыбоводных заводах и выпуск молоди. Поэтому самки белуги уникального ремонтно-маточного стада, сформированного на Донском осетровом заводе, представляют большую ценность и повышенный интерес специалистов», — подчеркнула начальник центра аквакультуры АзНИИРХ Виктория Хорошельцева.

Сотрудники центра взяли биопсийные пробы гонад белуги и провели их лабораторную обработку для определения стадий зрелости. Эти работы позволят сформировать план очередности использования самок белуги в нерестовую кампанию текущего года. Полученные данные и рекомендации по материалам осенней бонитировки переданы на Донской осетровый завод.

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