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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу МАЦУНО. Кадр видео с сайта японского кабмина

Япония призывает Россию к переговорам по промыслу на Курилах

Токио настаивает, чтобы Россия согласилась на межправительственные консультации по японскому рыбному промыслу в водах Южных Курил в 2023 г. РФ ранее заявила, что не будет проводить такие переговоры из-за недружественных действий другой стороны.

Соглашение между правительствами двух государств 1998 г. регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ.

Она отметила: подписывая соглашение, стороны исходили из желания способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя странами, что было акцентировано в тексте самой договоренности.

«С началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать. Администрация Ф. Кисиды в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных «санкций». Причем, порой «бежит впереди паровоза», опережая санкционные инициативы западных союзников. Отменила для нашей страны режим наиболее благоприятствуемой нации, зафиксированный в двустороннем Торговом договоре 1957 г., выслала группу российских дипломатов, — перечислила Мария Захарова. — Не стесняясь в выражениях, официальный Токио обвиняет нашу страну во всех мыслимых и немыслимых грехах, лицемерно не замечая незаконность и враждебность собственных действий. При этом в Японии и не скрывают, что целью этих шагов является нанесение ущерба экономике и безопасности России, а также дестабилизация внутриполитической обстановки».

По словам представителя министерства, в условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер РФ проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения.

«Категорически не приемлем какие-либо «протесты» японской стороны в связи с нашим решением. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений. Пока такого желания у японского правительства мы не замечаем», — констатировала Мария Захарова.

На сайте МИД этот материал был размещен 29 января, сообщает корреспондент Fishnews. На следующий день японское правительство опубликовало комментарий генерального секретаря Хирокадзу Мацуно: «Ранее 19 января Россия сообщила, что не может в данный момент согласовать сроки проведения межправительственных консультаций по поводу выполнения соглашения 1998 года о безопасном промысле в акватории вокруг Курильских островов. Этот ответ российской стороны мы не могли принять и продолжили настаивать на проведении переговоров все это время, о чем мы заявили 23 января. Мы надеемся, что промысел [в 2023 году] начнется, и намерены и далее призывать к этому правительство России».

30 января заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко встретился с послом Японии Тоёхисой Кодзуки для «предметного разговора по наиболее острым вопросам двусторонних отношений».

«Привлекли внимание японской стороны к серии недружественных шагов, предпринятых за последнее время администрацией Ф. Кисиды в отношении России, включая анонсированный 27 января очередной санкционный «пакет». Настоятельно призвали Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, ведущих к дальнейшей деградации двусторонних отношений», — рассказали в пресс-службе МИД.

При этом, по информации японских СМИ, посол в числе прочего призвал как можно скорее обеспечить безопасную эксплуатацию японских рыболовецких судов в водах вокруг Курильских островов.

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