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Статус подготовки программы по воспроизводству ценных сиговых видов в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе обсудили на заседании рабочей группы. Фото пресс-службы Росрыболовства

Муксуну, нельме и чиру пишут программу восстановления

Росрыболовство продолжает разработку комплексной программы по воспроизводству ценных сиговых видов в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Проект документа планируют подготовить к весне.

Статус подготовки обсудили на заседании рабочей группы, которое провели замруководителя Росрыболовства Василий Соколов и заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Елена Зленко.

Напомним, в ноябре на встрече руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и председателя комитета по АПК и природопользованию СФ Александра Двойных было принято решение о создании такой программы для восстановления запасов муксуна, нельмы и чира.

Росрыболовство уже исполнило часть поставленных задач. В частности, подготовило обоснование и направило проект по увеличению штрафов за незаконную добычу муксуна, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

На встрече обсуждали несколько составляющих программы. В первую очередь — работу по искусственному воспроизводству и рыбоохранные мероприятия, в том числе пресечение возможности сбыта нелегальных уловов.

Численность и промысловая биомасса крупных сигов снизились в 10-30 раз по отношению к эталонному периоду (стабильному состоянию запасов), обратили внимание в федеральном агентстве.

Сейчас добыча муксуна и нельмы запрещена. Вылов чира разрешен, но его запас в депрессивном состоянии, подчеркнули в ФАР. Если отрицательная динамика сохранится, станет необходимостью вводить ограничения и на промысел этой рыбы. По данным ведомства, современные уловы чира составляют всего 197 тонн.

На заседании рассмотрели данные науки — показатели полного восстановления обских популяций сиговых рыб по численности промыслового запаса и пополнения. Ученые также просчитали варианты реализации программы, планируемый уровень восстановления, теоретические объемы квот по муксуну после возвращения запаса на промысловый уровень, а также итоги рыбоводных расчетов по реализации программы.

Специалисты собрали информацию по основным показателям рыбоводных предприятий Обь-Иртышского рыбохозяйственного района, которые занимаются воспроизводством сиговых, проанализировали и выявили проблемные моменты.

Вторым главным блоком программы должна стать скоординированная работа всех заинтересованных ведомств по охране сиговых и предотвращению браконьерства.

По итогу заседания решено завершить разработку первой редакции программы в течение двух недель. До конца февраля планируется направить документ на согласование в регионы — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также в Минприроды, Минсельхоз и другие ведомства.

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