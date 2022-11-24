Сиговым Оби и Иртыша подготовят программу

Для восстановления популяций ценных сиговых видов рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе разработают комплексную программу. Этим займутся специалисты из заинтересованных регионов и Росрыболовства.

Вопрос обсудили на совещании в Росрыболовстве. Во встрече участвовали руководитель ведомства Илья Шестаков, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Сложившаяся в Обь-Иртышском бассейне ситуация требует ряда мер по восстановлению популяций сиговых, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. В 2022 г. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии при поддержке правительства ЯНАО и Центра освоения Арктики провел масштабные исследования популяций сиговых видов рыб. Планируется, что результаты этих работ позволят дать более точную оценку запасов и подготовить рекомендации по их защите.

Также, учитывая дефицит производителей в естественной среде, подведомственные учреждения Росрыболовства занимаются искусственным разведением. В Обь-Иртышском бассейне этим заняты Тюменский филиал ВНИРО, Нижне-Обский филиал Главрыбвода, Югорский и Собский рыбоводные заводы.

Для скорейшего восстановления запасов был разработан рейтинговый список объектов воспроизводства водных биологических ресурсов. В перечне стоят на первых позициях муксун, нельма и чир, отметили в Росрыболовстве.

По итогам обсуждения Илья Шестаков поддержал инициативу по разработке комплексной программы восстановления численности ценных сиговых видов рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Программы предполагают готовить совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ.

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