Расчистка рек и озер продолжится

Для экологического восстановления рек, озер и водохранилищ России в 2023 г. запланировано 100 мероприятий в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». На работы в 55 регионах Росводресурсы выделили более 2 млрд рублей.

К концу года планируется расчистить 68 км русел рек и избавить от различного мусора свыше 3 тыс. га акваторий, рассказали Fishnews в пресс-службе Росводресурсов. Новыми участниками проекта стали реки Сунжа в Ингушетии, Сура в Чувашии, Фарс в Адыгее, а также озера Галичское и Святое в Костромской области, Беленькое в Томской области.

«Минувший год стал финальным для 86 мероприятий в 48 регионах страны, в том числе Мордовии, Татарстане, Северной Осетии, Калининградской, Московской и Тверской областях. Как показывает практика, экологическое оздоровление рек и озер стимулирует развитие территорий у воды», — отметил руководитель агентства Дмитрий Кириллов.

Всего с 2019 г. по 2022 г. участниками проекта стали 53 региона. В Росводресурсах отметили, что плановые показатели были перевыполнены. Так, состояние гидрографической сети улучшено на участках протяженностью свыше 353 км (план — 344 км). Подведомственный Центррегионводхоз почти на 3 тыс. га превысил план по восстановлению акваторий, очистив 17,2 тыс. га водных объектов.

В пресс-службе напомнили: в прошлом году федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» дополнили мероприятия в бассейне реки Дон — в соответствии с задачами специальной дорожной карты. В том числе выполнена расчистка более 30 км реки Глубокая в Ростовской области. В текущем году планируется продолжить работы на реках Разумная в Белгородской области, Медведица в Волгоградской области и Черная в Ростовской области.

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