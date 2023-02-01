Вячеслав Бычков: Механизм изменения правил рыболовства очень забюрократизирован

Процедура внесения поправок в бассейновые правила рыболовства чрезвычайно сложна и требует от бизнеса приложения огромных усилий, считает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

«Рыбопромышленники, отраслевые ассоциации тратят огромное количество сил на внесение изменений в бассейновые правила рыболовства. Я читал дискуссию коллег из ассоциаций, которые озаботились проблемой оперативности внесения таких изменений», - рассказал представитель объединения.

Неточные формулировки в важнейшем для рыбаков документе чреваты серьезными проблемами. «Правила рыболовства — это документ, который «пишется кровью». На тяжелом опыте: через штрафы, через убытки, через суды», — подчеркнул в разговоре с Fishnews Вячеслав Бычков. Он обратил внимание, что когда рыбопромышленники, пройдя испытания, приходят к выводу о необходимости изменение того или иного пункта правил, они сталкиваются с чрезвычайно забюрократизированной процедурой.

«С момента разговора и фиксации проблемы на научно-промысловом совете до выхода приказа с изменениями правил уже можно забыть, с чего начинали. О проблеме забюроктизированности механизма изменения правил говорят давно, но, к сожалению, ничего не меняется», — отметил представитель отраслевой ассоциации.

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