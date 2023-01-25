Как оперативнее актуализировать правила рыболовства — непростая тема

Опыт показал проблему внесения изменений в правила рыболовства со скоростью, отвечающей промысловой практике, — вопрос системный и с ним нужно что-то делать, отметили руководители отраслевых объединений на конференции Fishnews.

Сейчас бизнес ожидает внесения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна целого ряда поправок. Проект изменений был представлен еще в июле. С тех пор редакция не раз обсуждалась, но пока так и не вышла. В протоколе за подписью замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова министерству поручено разместить итоговый вариант проекта приказа, поступивший от Росрыболовства, на профильном портале regulation.gov.ru.

«Изменения правил нам жизненно необходимы», — подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Для островного региона очень важно скорректировать сроки промысла для освоения сахалино-хоккайдской сельди, а также снять вопросы, возникшие для добычи креветок, морского ежа и краба в прибрежной зоне.

Однако проблема не сводится только к принятию конкретных поправок. Скорость внесения изменений в правила — системный вопрос, отметили руководители объединений на конференции Fishnews Online.

Еще несколько лет назад было принято решение как можно реже менять правила рыболовства, однако со временем стало понятно, что промысловая практика часто требует вносить поправки. Возможно, дает о себе знать и усложнение формулировок важного для рыбаков документа.

Нужен более гибкий подход к частоте изменения правил — такое мнение высказал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Почему догмой стало, что вносить изменения в правила надо именно пакетно — сразу по целому ряду вопросов и объектов промысла? Документ должен быть живым, способным оперативно меняться в зависимости от потребностей рыбаков, состояния ресурсной базы, полагает руководитель ассоциации. По его мнению, нужно продумать механизм, который позволит более оперативно вносить изменения в правила, если того требует практика.

Вновь был поднят вопрос о роли научно-промыслового совета в подготовке предложений по корректировке правил рыболовства. Это как раз та площадка, где правила могут обсуждаться с участием представителей органов властей (в том числе пограничных органов), бизнес-сообщества, науки.

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