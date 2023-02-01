Минтайщики закрыли январь с прибавкой

За первый месяц охотоморской путины рыбаки выловили более 220 тыс. тонн минтая и почти 50 тыс. тонн сельди. Наблюдается рост уловов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 31 января вылов минтая в Дальневосточном бассейне достиг 222 тыс. тонн, что на 24,5 тыс. тонн (12,4%) выше уровня 2022 г. Вылов тихоокеанской сельди составил 49 тыс. тонн — на 4,3% больше, чем год назад.

На заседании путинного штаба отмечалось, что основный вылов приходится на Охотское море, где добыто почти 182 тыс. тонн минтая — на 4% больше прошлогоднего показателя.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на промысле в Охотском море работают 93 судна. Периодически до шести судов выходят из Северо-Курильска для добычи донно-пищевых объектов с приловом минтая в Камчатско-Курильской подзоне и в районе Северных Курил.

Два приемно-обрабатывающих судна и четыре снюрревода работают на донно-пищевых объектах у побережья Западной Камчатки, где минтай идет пока в качестве прилова. Суда снюрреводного промысла на минувшей неделе в основном штормовали в укрытиях и портах. Добычей сельди в Северо-Охотоморской подзоне занимаются 20 рыболовных судов и две плавбазы, которые ведут прием сырца. Специализированный траловый лов минтая в Охотском море ведут 69 судов.

На путине присутствуют 14 наблюдателей от Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Работу флота в экспедиции контролирует 41 инспектор Пограничной службы. В районе промысла находится 21 транспортное судно, на подходе еще семь транспортов. За последнюю неделю в порты направилось шесть транспортных судов для выгрузки уловов.

Под влиянием обширного циклона с 15 января в районах добычи сохраняется штормовой ветер. Флот штормовал в течение двух дней, сейчас часть судов возобновила работу. Ледовая обстановка значительно улучшилась. Безопасность работы судов в экспедиции обеспечивает спасатель «Справедливый», в район следует второй буксир Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ «Суворовец».

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, холодильники в рыбных портах края загружены в среднем на 42%. На подходе 27 судов, которые везут более 38,3 тыс. тонн рыбопродукции, в том числе 23 тыс. тонн минтая и 9 тыс. тонн сельди. Рыбная продукция регулярно направляется на внутренний рынок.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews