Правительство обсудит законопроект об обнулении НДС для судоремонта

Правительство на заседании 1 февраля рассмотрит проект закона о нулевом НДС для судоремонтных услуг. Льготу планируется распространить в том числе на работу с рыбопромысловым флотом.

Рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» на заседании правительства анонсировали в пресс-службе кабмина.

Предполагается установить налог на добавленную стоимость в размере 0% при реализации судоремонтными предприятиями работ (услуг) по ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного («река — море») плавания и судов рыбопромыслового флота.

«Законопроект направлен на оказание государственной поддержки судоремонтным предприятиям по развитию и модернизации производственных мощностей путем предоставления возможности применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость на момент принятия к учету товаров (работ, услуг)», — отметили в пресс-службе.

Поручение проработать предложения по обнулению НДС для судоремонта глава государства дал правительству еще в 2021 г., с тех пор предлагались различные конфигурации предоставления льготы, сообщает корреспондент Fishnews. Представители рыбной промышленности отмечали, что такая мера даст положительный результат, но для развития судоремонта необходим комплексный подход.

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