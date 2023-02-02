Минсельхоз формализовал обращения за вычетами по рыбацкому сбору

Министерство сельского хозяйства выпустило приказ, необходимый для работы по новой системе уплаты сбора за пользование водными биоресурсами. Это документы для применения вычета.

Напомним, что изменения в Налоговый кодекс по сбору за пользование водными биоресурсами вступили в силу с 21 декабря. Ставки сбора пересмотрены. При этом плательщики смогут воспользоваться вычетом по одному из трех оснований. Это производство продукции из определенного правительством перечня (на судне или на береговом заводе); рыболовство на новых судах (они должны быть построены после 1 января 2020 г. в России); прибрежное рыболовство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз приказом от 13 января 2023 г. № 17 утвердил форму заявления о подтверждении обоснованности применения вычета. Речь идет о заявке, с которой должен обращаться плательщик.

Также утвержден перечень документов, подтверждающих обоснованность применения вычета, — такие документы прилагаются к заявлению.

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