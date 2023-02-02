Первый месяц года рыбаки закрыли в плюсе

К концу января российские рыбаки добыли в общей сложности 365 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 27,2 тыс. тонн (8,1%) выше уровня предыдущего года.

В Дальневосточном бассейне объем вылова составил почти 300 тыс. тонн — это на 7,6% больше, чем на отчетную дату 2022 г. Минтая добыто 221,7 тыс. тонн (+24,5 тыс. тонн), трески — 10,4 тыс. тонн, сельди — 49 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне общий вылов вырос на 6% к уровню прошлого года и достиг 29,2 тыс. тонн. Поймано 17,2 тыс. тонн трески и 10,2 тыс. тонн пикши.

В Западном бассейне рыбаки освоили 10,4 тыс. тонн — на 74,5% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Промысел шпрота принес 7,2 тыс. тонн (+3,7 тыс. тонн), балтийской сельди поймали 3,1 тыс. тонн (+0,7 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне наловили 4 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 4,1 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана суда РФ добыли в общей сложности 18,4 тыс. тонн водных биоресурсов.

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