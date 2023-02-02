Ученые назвали причину «некальмарного» года

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО рассказали о запасах и перспективах промысла основных видов кальмара в дальневосточных морях. Отмечено, что в 2022 г. для этого моллюска сложилась термически некомфортная ситуация.

В ТИНРО состоялось научно-производственное совещание, в котором приняли участие как ученые, так и промысловики. Они обсудили динамику промысла, запасы, факторы, влияющие на вылов кальмара.

В отдельные годы объем вылова командорского кальмара в дальневосточных морях достигает 90 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. В Японском море и в тихоокеанских водах Курильских островов добывается также тихоокеанский кальмар. Основной вылов приходится на Северо-Курильскую зону, в обычные годы доля добытого здесь командорского кальмара составляет 80% от всех объемов.

«Ученые уверены, что биомасса кальмара в целом остается на высоком уровне, — подчеркнули в ТИНРО. — Но в силу гидрологических причин он не всегда выходит к местам основного промысла. Раз в 10-12 лет для кальмара складывается термически некомфортная ситуация, что и произошло в 2022 году».

Для эффективного развития добычи кальмара необходимо продолжать сотрудничество между учеными и промысловиками, резюмировали в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

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