Новости
Ценный груз был спрятан среди коробок с рыбой. Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления

Контрабандную икру не выпустили в Казахстан

Сотрудники Омской таможни задержали более 260 кг черной икры при проверке двух грузовых автомобилей. Товар, рыночная стоимость которого превышает 16 млн рублей, пытались незаконно вывезти в Казахстан.

Грузовики досмотрели в районе международного автомобильного пункта пропуска «Исилькуль». Товарно-транспортные и ветеринарно-сопроводительные документы у перевозчика отсутствовали, а икра была тщательно спрятана среди упаковок с рыбной продукцией, сообщили Fishnews в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Всего изъято 500 прозрачных пластиковых контейнеров без надписей. Экспертиза подтвердила, что изъятый товар — натуральная икра семейства осетровых.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Проводятся следственные мероприятия.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Ценный груз был спрятан среди коробок с рыбой. Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления
  • Экспертиза подтвердила, что в контейнерах икра осетровых. Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: икраосетровыхтаможняуголовное дело
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

    Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО

    Денис КОЦЮК

    Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

    Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

    Председатель Законодательной думы Хабаровского края

    Ирина ЗИКУНОВА

    Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

    Алексей СТЕПУРО

    Нужно не бояться обращаться к механизмам господдержки

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

    Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

    Директор отдела логистики компании «Нерей»

    Максим РУДОЙ

    Мы прокладываем рыбе идеальный путь

    Все материалы

    Крупным планом

    Траулер на Дальнем Востоке

    Решения дальнего действия

    Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

    Рыбаков Севера готовят смолоду

    Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

    Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

    Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

    Корейское качество с российского берега

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.