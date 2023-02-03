Контрабандную икру не выпустили в Казахстан

Сотрудники Омской таможни задержали более 260 кг черной икры при проверке двух грузовых автомобилей. Товар, рыночная стоимость которого превышает 16 млн рублей, пытались незаконно вывезти в Казахстан.

Грузовики досмотрели в районе международного автомобильного пункта пропуска «Исилькуль». Товарно-транспортные и ветеринарно-сопроводительные документы у перевозчика отсутствовали, а икра была тщательно спрятана среди упаковок с рыбной продукцией, сообщили Fishnews в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Всего изъято 500 прозрачных пластиковых контейнеров без надписей. Экспертиза подтвердила, что изъятый товар — натуральная икра семейства осетровых.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Проводятся следственные мероприятия.

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