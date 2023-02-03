Разборки мамы-ларги и вороны стали «короткометражкой»

В Дальневосточном морском заповеднике сняли редкие кадры с новорожденным детенышем тюленя: процесс вскармливания прервала ворона. Она пыталась утащить послед рядом с малышом, а встревоженная мать отгоняла птицу.

Сезон размножения ларг начался в январе. Пятнистые тюлени обосновываются в «родильном доме» на заповедных островах архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого каждую зиму. Благодаря телеметрическому оборудованию ученые имеют возможность дистанционно и скрытно наблюдать за естественным поведением животных. Система видеонаблюдения установлена на острове Кентавр, который расположен в 2,5 км от кордона острова Большой Пелис, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника.

«Камеры фиксируют в самых тонких деталях процессы родов, кормления детенышей, спаривания и отношения между разными особями. Начавшийся во второй половине января процесс родов в популяции развивается по нарастающей, достигая пика к концу февраля, продолжается до конца марта. Кроме того — при благоприятных погодных условиях — с помощью БПЛА проводятся учеты на всех лежбищах архипелага. Оценку нынешнего сезона размножения можно будет дать не раньше марта», — рассказал научный сотрудник Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин.

Камеры позволяют наблюдать за отношениями между тюленями и птицами, такими как белоплечий и белохвостый орланы, большеклювая и черная вороны.

В период размножения ларг на островах птицы питаются последами (оболочками плода) после родов и павшими животными — не менее 1500 кг пищи за сезон. Так заповедная популяция ларги помогает перезимовать нескольким десяткам птиц, в том числе «краснокнижных», обратили внимание в пресс-службе.

Самка кормит детеныша жирным молоком. Если при рождении малыш весит около 8 кг, то к концу выкармливания — через 3-4 недели — вес тюлененка может превысить 40 кг.

Отмечено, что аномальные приморские морозы в текущем году не повлияли на процесс размножения ларг в заповеднике. Животные располагаются на берегах, а не на льдинах, как это происходит в других местах.

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