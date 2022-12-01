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В Дальневосточный морской заповедник вернулись сотни особей ларги для размножения после многомесячной ежегодной миграции. Фото Игоря Катина

Дальневосточный заповедник вновь станет «родильным домом» для тюленей

В Дальневосточный морской заповедник вернулись сотни особей ларги для размножения после многомесячной ежегодной миграции. Через несколько недель на островах ООПТ родятся маленькие тюлени.

Ларга, или пятнистая нерпа (Phoca largha) — единственное морское млекопитающее, которое размножается в Дальневосточном морском заповеднике. Массовые роды начинаются во второй половине зимы на островах архипелага Римского-Корсакова, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВМЗ.

Однако перед этим большинство пятнистых нерп дольше пяти месяцев отсутствуют в заповедных водах, мигрируя более чем на тысячу километров на север, к Сахалину, или на юг, к Корейскому полуострову.

«Возвращение домой началось в конце октября, и в течение месяца сотни ларг постепенно стягивались в залив Петра Великого. Скоро, когда на море образуется лед, они начнут активно кормиться навагой и корюшкой. А к середине января архипелаг Римского-Корсакова превратится в своеобразный «родильный дом» для тюленей», — рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов, такая схема использования пространства сложилась у ларг исторически и уже закреплена на генетическом уровне. Отмечено, что свою роль в «вечном возвращении» играет и безопасность вод заповедника.

«Мониторинг сезонных миграций пятнистой нерпы залива Петра Великого ведется уже много лет, используются радиомаячки и простое мечение особей. За это время удалось выявить ряд закономерностей. Так, рожденные в заповеднике ларги каждый год возвращаются сюда для размножения. Например, рожденный в 2009 году на островах Римского-Корсакова самец ларги приплывает к ним каждый год в конце осени. Это продолжается 14 лет, всю его жизнь. Такие небольшие открытия представляют несомненный интерес для изучения вида», — подчеркнул научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Игорь Катин.

В пресс-службе обратили внимание, что в 2021 г. мониторинг ларги в заповеднике вышел на новый уровень: на одном из островов установлены три современные камеры с более чем 30-ти кратным зумом и возможностью поворота в нужную сторону. Управляются камеры дистанционно со смартфона. Они позволяют получать ранее недоступные, подробнейшие данные о наземной жизни тюленей и при этом не беспокоить их.

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