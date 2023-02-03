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Краб-стригун опилио из российского улова

СМИ: Российский краб теснит канадского на рынке Японии

Рыбопромышленники канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор озабочены активными закупками российского краба-стригуна опилио японскими импортерами и снижением их интереса к этому морепродукту из Канады.

Японию обвиняют в получении выгоды от приобретения дешевого краба в РФ — в то время как многие страны вводят санкции против России из-за боевых действий на Украине, передает Канадская телерадиовещательная корпорация (Canadian Broadcasting Corporation, CBC).

По словам члена парламента Клиффорда Смолла, представляющего интересы одного из федеральных избирательных округов Ньюфаундленда и Лабрадора, Япония стала предпочитать российского краба канадскому, хотя ранее закупки в провинции достигали до 50% от всего краба-стригуна опилио, ввозимого в Страну восходящего солнца.

Клиффорд Смолл отмечает, что не ожидал подобного поведения от одного из главных торговых партнеров и союзников своего государства. По его мнению, в текущих условиях японцы должны пересмотреть свою позицию и начать вновь покупать канадского краба.

Депутат подчеркивает, что на складах остается около 30% краба, добытого в прошлом году. Поэтому активность японских покупателей очень важна именно сейчас — перед началом нового сезона.

По словам председателя канадской Ассоциации производителей морепродуктов (Association of Seafood Producers) Пола Гранта, российский краб действительно вытесняет с японского рынка канадский продукт. У российских рыбаков не так много возможностей для продажи своей продукции из-за санкций, и ее предлагают японским импортерам по сниженным ценам.

Глава отраслевого объединения привел цифры: в последнее десятилетие Канада поставляла в Японию около 9 тыс. тонн краба ежегодно, однако в 2022 г. объемы сократились до 3 тыс. тонн. Это заставило канадских экспортеров сосредоточиться на альтернативных рынках, таких как США.

Из-за сокращения продаж и наличия нераспроданных запасов прошлого года канадских производителей морепродуктов может ожидать совокупный убыток в размере более 100 млн долларов, отмечает Пол Грант. Все это негативно повлияет на возможность ведения промысла в 2023 г., предостерегает председатель ассоциации.

По его мнению, вопрос нужно поднять на федеральном уровне, так как нынешнее развитие событий является результатам санкций, наложенных на РФ.

Клиффорд Смолл также считает, что ситуация требует реакции на самом высоком уровне и должна стать темой для обсуждения между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его японским коллегой Фумио Кисидой.

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