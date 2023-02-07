Минтай Охотоморья продолжает ловиться с прибавкой

Вылов минтая в Охотском море, включая Восточный Сахалин и прибрежный лов, к 6 февраля достиг 231,2 тыс. тонн, или 22,9% общего допустимого улова. Годом ранее было добыто 225,4 тыс. тонн (20,9% ОДУ).

Минтай

На прошлой неделе на промысле минтая в Охотском море насчитывалось от 59 до 73 единиц добывающего флота, в том числе 35-47 крупнотоннажных судов и 20-26 среднетоннажников. Продолжался активный лов на западнокамчатском шельфе, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на оперативные данные Тихоокеанского филиала ВНИРО.

В Западно-Камчатской подзоне вылов на 6 февраля составил 101,2 тыс. тонн (31,3% от общего допустимого улова по району). Показатель за аналогичный период 2022 г. был ниже: 39,2 тыс. тонн и 11,4% ОДУ.

В Камчатско-Курильской подзоне освоено 64,8 тыс. тонн (25,8% ОДУ), годом ранее — 181,7 тыс. тонн (67,9% ОДУ).

В Северо-Охотоморской подзоне флот продолжал работать в центральном секторе на смешанных скоплениях минтая и сельди. Минтай добывался преимущественно как прилов. Нарастающий вылов этой рыбы составил 53,3 тыс. тонн (16,5% ОДУ), годом ранее — 3,6 тыс. тонн (1% ОДУ).

В Восточно-Сахалинской подзоне промысел не ведется: вся акватория западнее 145° в.д. покрыта плотными льдами. Нарастающий вылов остался прежним — 11,8 тыс. тонн (10,8% ОДУ).

С 30 января по 5 февраля освоено 49 тыс. тонн минтая, годом ранее за этот период поймали 55,5 тыс. тонн. Среднесуточный прирост вылова по экспедиции за прошедшую неделю составил 8 тыс. тонн, год назад — 7,9 тыс. тонн.

Мониторинг промысла минтая и сельди в Охотском море на судах предприятий Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) ведут 12 наблюдателей ТИНРО и трое сотрудников КамчатНИРО.

«В предстоящий период благоприятная промысловая обстановка сохранится на акватории западнокамчатского шельфа», — сообщили в Тихоокеанском филиале.

Сельдь

В Северо-Охотоморской подзоне активный промысел сельди велся вдоль ледовой кромки в центральном секторе на траверзе 56°с.ш. между 146°–151° в.д. В добыче было задействовано 18 судов, к концу недели — 8 судов. Среднесуточный прирост вылова за отчетную неделю составил 1,3 тыс. тонн, годом ранее — 0,74 тыс. тонн.

Нарастающий вылов сельди на 6 февраля достиг 53,1 тыс. тонн (18,3% общего допустимого улова). Годом ранее показатель составлял 48,5 тыс. тонн (15,6% ОДУ).

Ожидается, что в предстоящий период на добыче сельди в Северо-Охотоморской подзоне сохранится удовлетворительная промысловая обстановка.

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