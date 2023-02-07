Сахалинскую область ориентируют на вылов 77 тыс. тонн лососей

Первые планы на лососевую путину нынешнего года обсудили в Сахалинской области. Ожидается вылов более 33 тыс. тонн горбуши и 41 тыс. тонн кеты.

Проект стратегии промысла тихоокеанских лососей в Сахалинской области на 2023 г. обсудили на совещании в правительстве региона с участием руководства ВНИРО и представителей отраслевого сообщества.

Пока прогноз по уловам тихоокеанских лососей в островном регионе составляет 77 тыс. тонн. Из общего объема на кету приходится 41,5 тыс. тонн, на горбушу — 33,6 тыс. тонн. Также ожидается вылов 1450 тонн нерки, 450 тонн кижуча и 24 тонн симы, рассказали Fishnews в министерстве по рыболовству Сахалинской области.

В 2021 г. прогноз составлял 45 тыс. тонн, а в 2022 г. — 121 тыс. тонн. Таким образом, с учетом последних лет это средняя величина, отметили в ведомстве.

При этом по горбуше в Восточно-Сахалинской подзоне на 2023 г. из 18 тыс. тонн на северо-восток приходится 16,7 тыс. тонн, 400 тонн — на залив Терпения, 700 тонн — на юго-восток и 315 тонн — на залив Анива.

Согласно проекту, наука предлагает не открывать промышленный лов на юго-западе Сахалина, в заливе Терпения (мыс Соймонова — мыс Терпения) и в заливе Анива.

На юго-востоке Сахалина предложено открыть промысел на рыболовных участках, примыкающих к устьям рек, в которые осуществлен пропуск производителей горбуши в объеме от 50% и выше требуемого для оптимального заполнения нерестилищ реки, а также на рыболовных участках, расположенных на морских акваториях между такими реками, если они расположены по соседству. При этом район промысла ограничивать удалением от берега не более чем на 1000 м.

В качестве мер регулирования промысла СахНИРО рекомендует проходные дни на промысле горбуши вводить по необходимости по факту начала массовых подходов производителей и оценки их численности.

Также Сахалинский филиал рекомендовал в период осуществления традиционного рыболовства кеты в Ныйском заливе и в реке Тымь для обеспечения пропуска производителей на Адо-Тымовский рыбоводный завод установить режим проходных дней: четыре дня пропуска, три дня промысла.

Отметим, что прогнозы на путину еще могут меняться. Проекты региональных стратегий также проходят процедуру одобрения на Дальневосточном научно-промысловом совете весной.

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