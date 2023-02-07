В Приморье подсчитали уловы 2022 года

Предприятия Приморского края за 2022 г. добыли более 803,8 тыс. тонн водных биоресурсов, приводят цифры в правительстве региона. Отмечено увеличение объемов вылова минтая и сардины-иваси.

В целом рыбаки региона сработали на уровне 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья со ссылкой на данные краевого агентства по рыболовству.

«В 2022 году добыто почти 511 тыс. тонн минтая, что на 20 тыс. тонн больше уровня предыдущего года. На 6,8 тыс. тонн увеличился вылов иваси — до 66,5 тыс. тонн. Также добыто сельди — 114 тыс. тонн, макруруса — 18,8 тыс. тонн, по 16 тыс. тонн трески и кальмара, крабов — 30,7 тыс. тонн», — рассказал руководитель ведомства Валерий Корко.

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