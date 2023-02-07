Экспедиция в Баренцевом море повстречалась с мойвой

НИС «Вильнюс» продолжает зимнюю тралово-акустическую съемку в Баренцевом море для оценки запасов трески, пикши и других видов рыб. В ходе рейса ученые обнаружили «головные» косяки мигрирующей на нерест мойвы на Финмаркенской банке.

В зимний рейс научно-исследовательское судно «Вильнюс», закрепленное за Полярным филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО), отправилось в конце января. Помимо российского НИС в традиционной тралово-акустической съемке рыб в Баренцевом море участвуют два судна норвежского Института морских исследований в Бергене Kronprins Haakon и Johan Hjort. Результаты экспедиции будут использованы для оценки состояния запасов трески и пикши и прогноза их вылова.

За неполные две недели рейса НИС «Вильнюс» в исключительной экономической зоне России выполнило примерно четверть запланированных работ, сообщили Fishnews в пресс-службе ПИНРО. Ученые обнаружили на Финмаркенской банке «головные» косяки мойвы, мигрирующей к местам нереста. В этом году российская квота на вылов этой рыбы составляет почти 25 тыс. тонн

Кроме того, научная группа провела океанографические наблюдения на вековом разрезе «Кольский меридиан», часть станций разреза выполнена в норвежской экономической зоне. Специалисты предварительно отметили повышенное теплосодержание деятельного слоя моря (0–200 м) по сравнению со среднемноголетним уровнем. Исследования продолжаются в юго-восточной части моря.

По плану экспедиция НИС «Вильнюс» завершится в конце февраля.

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