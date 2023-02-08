Приморское теруправление рассказало о быстрой выдаче промбилетов

Приморское территориальное управление Росрыболовства за январь выдало 178 разрешений на промышленную добычу водных биоресурсов. В действующие разрешения по заявлениям рыбаков внесено 378 изменений.

Разрешительные документы оформляли предприятиям как Приморья, так и других регионов Дальнего Востока.

«Средний срок рассмотрения заявления на выдачу разрешения составил 8 рабочих дней, срок рассмотрения заявлений на внесение изменений в ранее выданные разрешения составил 3 рабочих дня», — сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. В ведомстве обратили внимание, что по действующему законодательству срок выдачи разрешения ограничен 15 рабочими днями, внесения изменений в разрешение — 5 рабочими днями.

ТУ напомнило, что 1 марта вступят в силу новые правила выдачи разрешений на вылов. Показаявления принимаются как на бумажном носителе, так и в электронном виде через портала госуслуг, а оформленные разрешения выдаются в бумажном виде.

С марта заявки можно будет подавать на бумажном носителе либо в форме электронного документа, в том числе через «Госуслуги», а все разрешения будут оформляться и выдаваться в электронном виде. Предусмотрено исключение: бумажное разрешение может быть оформлено по желанию заявителя в случае ведения рыболовного журнала на бумаге.

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