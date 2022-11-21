Разрешения на промысел переводят в цифру

Правительство утвердило новые правила выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов. С 1 марта 2023 г. у рыбаков появится возможность оформлять промбилеты в электронном виде, в том числе через портал госуслуг.

Новые правила оформления разрешений на вылов водных биоресурсов, утвержденные постановлением правительства от 15 ноября 2022 г. № 2066, учитывают изменения, которые в июне были внесены в закон о рыболовстве. Они предусматривают возможность выдачи разрешений на промысел в форме электронного документа. Традиционный бумажный формат разрешений допускается в случае, если рыболовный журнал также ведется на бумаге.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заявления о выдаче разрешений по-прежнему можно подавать как в бумажной, так и в электронной форме, в том числе через портал госуслуг. Срок обработки заявлений сокращается до 7 рабочих дней.

В правилах появилось уточнение условия о подтверждении таможенного декларирования судна. Эти сведения потребуются только для судов, приобретенных или построенных за пределами таможенной территории ЕАЭС после 1 января 1995 г.

Кроме того, из списка оснований для отказа в выдаче разрешения исключено требование не иметь на дату подачи заявления неоплаченных штрафов и неурегулированной задолженности по возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 г.

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