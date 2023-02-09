Минсельхоз получит полномочия по особым зонам на водных объектах

Правительство рассмотрит вопрос о наделении Минсельхоза полномочиями для реализации нового законодательства о рыбохозяйственных заповедных зонах (РХЗЗ).

Вопрос о внесении изменений в положение о Министерстве сельского хозяйства правительство рассмотрит на заседании 9 февраля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство предлагается наделить новыми полномочиями. Предполагается, что Минсельхоз установит случай и порядок признания береговых охранных зон, заповедных зон, водоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданных до дня вступления в силу федерального закона о рыболовстве; рыбоохранных зон, установленных до 1 января 2022 г., и водного объекта или части водного объекта, к которым прилегают такие зоны, рыбохозяйственными заповедными зонами.

Напомним, что с прошлого года в законодательство были внесены изменения. Разработчики объяснили такое решение необходимостью разобраться с правовым регулированием зон с особыми условиями использования территорий в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Из федерального закона о рыболовстве исключили статью о рыбоохранных зонах. При этом в новой редакции была изложена статья, посвященная рыбохозяйственным заповедным зонам. В таких зонах устанавливается особый режим деятельности: например, могут быть запрещены или ограничены разведка и добыча полезных ископаемых, выпас скота, сплав древесины.

При этом для зон водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданных до 1 января 2022 г., были предусмотрены переходные положения — полномочиями для их реализации и планируется наделить Минсельхоз.

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