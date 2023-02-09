Приморские портовики отмечают востребованность рыбной продукции

Российский флот работает на промысле минтая с опережением результатов прошлого года. В размещении рыбной продукции планируется задействовать в том числе и новые холодильные мощности, созданные во Владивостоке.

Вылов минтая в Дальневосточном бассейне к 7 февраля достиг 287,4 тыс. тонн — на 10,5% выше уровня 2022 г. Охотоморская путина также идет с прибавкой: добыто 240 тыс. тонн – на 4% больше показателя прошлого года.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, загрузка холодильных мощностей в портах в среднем составляет около 41%. Уловы минтая и сельди не задерживаются на хранении и сразу уходят в центральные регионы России или на экспорт, рассказали в ведомстве.

«Рыбопродукция, поступающая в порт, очень востребована. В связи с чем заявки на отгрузку поступают еще до подхода судна к причалу. Часть свежего минтая размещается на холодильнике, остальная часть по прямому варианту, с борта, отгружается на транспорт для отправки по России», — рассказали Fishnews во Владивостокском морском рыбном порту.

Минтаевую продукцию планируется размещать в том числе на новом холодильном комплексе, который Владморрыбпорт ввел в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас здесь хранится сельдь, сардина и скумбрия.

В порту отметили, что продолжают инвестиционную программу. В том числе расширили парк перегрузочной техники — приобрели семь экологичных электропогрузчиков.

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