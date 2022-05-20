События

20 мая 2022 года
Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Владивостокский рыбный терминал торжественно запустил новый холодильный комплекс с современной инфраструктурой. С его помощью терминал сможет переваливать свыше 500 тыс. тонн рыбопродукции в год.

Проект реализован при помощи преференций свободного порта Владивосток — его резидентом является рыбный терминал. Стратегическая цель проекта по строительству перевалочной и складской инфраструктуры — обеспечение продовольственной безопасности страны.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торжественной церемонии открытия присутствовали портовики, представители компаний-инвесторов, краевых властей, Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), рыбопромышленники.

Генеральный директор Владивостокского рыбного терминала Владимир БУЗАНОВ

«Холодильный комплекс, который находится за моей спиной, — уникальный, такого нет нигде, — рассказал генеральный директор терминала Владимир Бузанов. — Емкость нашего нового холодильника составляет 7,1 тыс. тонн. Температурный режим — до -24 градусов по Цельсию, общая площадь здания составляет 4,5 тыс. кв.м. В нем находятся три камеры, каждая из которых может одновременно принимать до 2,3 тыс. тонн рыбопродукции. Она будет складироваться напольным образом в три яруса, это технология, которая позволяет обрабатывать грузы с высокой скоростью».

Емкость единовременного хранения комплекса — 1156 палетомест, 7140 тонн рыбных грузов. Суточное поступление рыбных грузов — 1100 тонн, суточный выпуск – 600 тонн.

«Современное оборудование позволяет нам заводить автомобильный транспорт, контейнеры непосредственно в холодильную зону и отгружать рыбопродукцию напрямую, без ее отепления. Это очень важно», — подчеркнул Владимир Бузанов.

Комплекс может единовременно принять на хранение свыше 7,1 тыс. тонн рыбопродукции

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов в поздравительной речи сделал акцент на развитии порта. «Мы сегодня видим достаточно большой грузооборот по рыбе. Очень приятно отметить, что из тех 167 тыс. тонн, которые вы первалили с начала года, 50 тыс. тонн отгрузили на контейнеры. Вы совершенно правильно поменяли концепцию в соответствии с сегодняшней ситуацией», — обратил внимание глава отраслевого объединения.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Он напомнил про вызовы 2021 г., связанные с пандемией. «В этом году ситуация не очень сильно изменилась, остались те же «ковидные» замечания у китайцев, так же есть отказы в заходе российских судов. И чем больше холодильников будет построено здесь, на родном берегу, тем надежнее будет защищена рыбная отрасль», — резюмировал Георгий Мартынов.

На церемонии открытия холодильного комплекса присутствовали портовики, строители, представители краевых властей, рыбопромышленников

Благодарственные грамоты вручили строителям и акционерам, принимавшим участие в реализации проекта. Затем символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр Шевченко.

Красную ленточку вместе с Владимиром Бузановым перерезали президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» Сергей Дарькин и заместитель директора по работе с резидентами управляющей компании ТОР «Приморье» (дочернее общество КРДВ) Алексей Дунаев.

Гендиректор Владивостокского рыбного терминала Владимир БУЗАНОВ, президент ПАО «ТИГР» Сергей ДАРЬКИН, представитель управляющей компании ТОР «Приморье» Алексей ДУНАЕВ

Затем стартовала экскурсия по новому комплексу. Гости смогли лично оценить возможности холодильника и понаблюдать за приемкой первой партии рыбной продукции.

Новый холодильник принял на хранение первый рыбный груз

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Май 2022 г.

  • Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО
  • В торжественном открытии участвовал отряд барабанщиц Дальрыбвтуза
  • На церемонии присутствовали представители рыбной промышленности, краевых властей, СМИ
  • Благодарственные грамоты вручили строителям и партнерам, принимавшим участие в реализации проекта
  • Все смогли лично осмотреть новый комплекс
  • Склад оборудован двумя лифтами грузоподъемностью по 6 тонн
  • С помощью нового холодильника терминал сможет переваливать свыше 500 тыс. тонн рыбопродукции в год

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    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

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