Россия поблагодарила Мавританию за «рыбное» сотрудничество

Вопросы российского рыболовства в исключительной экономзоне Мавритании обсуждались в ходе визита в исламскую республику главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он выразил признательность мавританскому руководству за позитивное отношение к этой работе.

Сергей Лавров посетил Мавританию с первым визитом такого уровня с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1964 г. В Нуакшоте главу российской дипломатии принял президент республики Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани. Кроме того, Сергей Лавров провел переговоры со своим коллегой Мохамедом Салемом ульд Мерзуком, сообщили Fishnews в пресс-службе российского МИД.

На переговорах обсуждались состояние и перспективы развития дружественных российско-мавританских отношений. Стороны предметно рассмотрели возможности расширения торгово-экономического сотрудничества, главным направлением которого является морское рыболовство, отметили в пресс-службе.

«Двустороннее взаимодействие традиционно включает в себя морское рыболовство. У нас действует Соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства и рыбного хозяйства, в соответствии с которым российские сейнеры работают в исключительной экономической зоне Мавритании. Благодарим наших друзей за неизменно позитивное отношение к этой работе и за обещание и впредь продолжать создавать благоприятные условия для российских рыбаков», — прокомментировал Сергей Лавров итоги встречи.

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