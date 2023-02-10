Минсельхозу добавили полномочий по сохранению рыбных запасов

За Минсельхозом закрепили полномочия для выполнения новых требований законодательства по рыбохозяйственным заповедным зонам. В таких зонах могут устанавливаться особые условия хозяйствования.

Правительство дополнило положение о Министерстве сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. За ведомством закрепили полномочие установить случай и порядок признания береговых охранных зон, заповедных зон, водоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданных до дня вступления в силу федерального закона о рыболовстве; рыбоохранных зон, установленных до 1 января 2022 г., и водного объекта или части водного объекта, к которым прилегают такие зоны, рыбохозяйственными заповедными зонами.

Напомним, что с 2022 г. из федерального закона о рыболовстве исключили статью о рыбоохранных зонах. При этом в новой редакции была изложена статья, посвященная рыбохозяйственным заповедным зонам. В таких зонах устанавливается особый режим деятельности: например, могут быть запрещены или ограничены разведка и добыча полезных ископаемых, выпас скота, сплав древесины.

При этом для зон водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданных до 1 января 2022 г., были предусмотрены переходные положения. Механизмами признания таких зон РХЗЗ на период до 1 января 2025 г. и будет заниматься Минсельхоз.

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