Новости
Руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей БАЙТАЛЮК и директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы института

Камчатка пока ожидает лососевый год

В этом году в Камчатском крае прогнозируется вылов более 380 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Ожидания по горбуше — около 310 тыс. тонн.

Камчатский рыбохозяйственный совет обсудил перспективы предстоящей лососевой путины. Заседание с участием руководства ВНИРО и рыбацкого сообщества провел губернатор Владимир Солодов.

Специалисты представили отраслевому сообществу предварительный прогноз подходов тихоокеанских лососей и проект стратегии промысла на 2023 г.

Как сообщили Fishnews в краевом минрыбхозе, ожидается высокий уровень подходов лососей к берегам Камчатки — более 380 тыс. тонн.

Основу уловов составит горбуша: 140 ты. тонн на восточном побережье, 170 тыс. тонн на западном. Также ожидается вылов 28,3 тыс. тонн кеты, 32,8 тыс. тонн нерки, 7,4 тыс. тонн кижуча, 530 тонн чавычи и 10 тонн симы.

Любительский удебный лов лососей предполагается разрешить с 1 июня по 25 октября. Исключением по-прежнему остаются реки Авача и Паратунка, где такой лов откроется 5 июля после окончания хода крайне малочисленных здесь чавычи и нерки.

Основной сетной промысел традиционно откроется в июне на восточном побережье и после 10 июля на западном побережье Камчатки.

Для промышленного рыболовства предусмотрены еженедельные проходные 2-3 дня в реках, а также в Камчатском и Кроноцком заливах.

Окончательные документы, утверждающие прогноз и стратегию, будут оформлены после весеннего заседания Дальневосточного научно-промыслового совета.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей БАЙТАЛЮК и директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы института
  • Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы ВНИРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: камчаткакижуч
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

    Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО

    Денис КОЦЮК

    Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

    Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

    Председатель Законодательной думы Хабаровского края

    Ирина ЗИКУНОВА

    Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

    Алексей СТЕПУРО

    Нужно не бояться обращаться к механизмам господдержки

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

    Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

    Директор отдела логистики компании «Нерей»

    Максим РУДОЙ

    Мы прокладываем рыбе идеальный путь

    Все материалы

    Крупным планом

    Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

    Большая «лососевая реформа»

    Траулер на Дальнем Востоке

    Решения дальнего действия

    Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

    Рыбаков Севера готовят смолоду

    Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

    Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.