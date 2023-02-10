Камчатка пока ожидает лососевый год

В этом году в Камчатском крае прогнозируется вылов более 380 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Ожидания по горбуше — около 310 тыс. тонн.

Камчатский рыбохозяйственный совет обсудил перспективы предстоящей лососевой путины. Заседание с участием руководства ВНИРО и рыбацкого сообщества провел губернатор Владимир Солодов.

Специалисты представили отраслевому сообществу предварительный прогноз подходов тихоокеанских лососей и проект стратегии промысла на 2023 г.

Как сообщили Fishnews в краевом минрыбхозе, ожидается высокий уровень подходов лососей к берегам Камчатки — более 380 тыс. тонн.

Основу уловов составит горбуша: 140 ты. тонн на восточном побережье, 170 тыс. тонн на западном. Также ожидается вылов 28,3 тыс. тонн кеты, 32,8 тыс. тонн нерки, 7,4 тыс. тонн кижуча, 530 тонн чавычи и 10 тонн симы.

Любительский удебный лов лососей предполагается разрешить с 1 июня по 25 октября. Исключением по-прежнему остаются реки Авача и Паратунка, где такой лов откроется 5 июля после окончания хода крайне малочисленных здесь чавычи и нерки.

Основной сетной промысел традиционно откроется в июне на восточном побережье и после 10 июля на западном побережье Камчатки.

Для промышленного рыболовства предусмотрены еженедельные проходные 2-3 дня в реках, а также в Камчатском и Кроноцком заливах.

Окончательные документы, утверждающие прогноз и стратегию, будут оформлены после весеннего заседания Дальневосточного научно-промыслового совета.

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