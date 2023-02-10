Дело об «угоне» красной икры расследуют на Кубани

В Краснодарском крае у предпринимателя украли служебный автомобиль, в кузове которого находились ящики с лососевой икрой. Похититель задержан, сумму ущерба потерпевший оценил в 1 млн рублей.

О краже машины индивидуальный предприниматель сообщил в полицию Сочи. По словам заявителя, пропажу он обнаружил, когда вернулся из командировки. Общий вес похищенной икры составил 100 кг.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю, угонщиком оказался один из работников предприятия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий машину обнаружили на обочине дороги без ценного груза. Злоумышленника задержали в поезде, когда мужчина пытался уехать в Москву.

Правоохранители установили, что ящики с икрой похититель продал, а вырученные деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу на время предварительного следствия.

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