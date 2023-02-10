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Добыча лосося на Дальнем Востоке

Рыбаки получили первые прогнозы по лососю

Отраслевая наука представила предварительные прогнозы по вылову тихоокеанских лососей на 2023 г. Общий объем добычи, по оценкам специалистов, может составить более 500 тыс. тонн.

Возможные перспективы на лососевую путину нынешнего года обрисовали специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Напомним, что в регионах Дальнего Востока прошла серия совещаний по подготовке к промысловому сезону, сообщает корреспондент Fishnews.

Общий вылов тихоокеанских лососей по бассейну может составить 511 тыс. тонн. Если сравнивать объемы добычи за период с 2009 г., это третий результаты в ряду нечетных лет и четвертый за все это время (выше, например, был показатель рекордного 2018 г., когда рыбаки взяли больше 600 тыс. тонн).

Основное место в объемах добычи лососевой путины занимает горбуша. В 2023 г. ее вылов ожидается пока на уровне 375 тыс. тонн. Это четвертый результат в ряду уловов нечетных лет.

Для подготовки прогноза ученые традиционно используют данные съемок откочевывающей молоди в Беринговом и Охотском морях. По результатам исследований в Беринговом море можно говорить о вылове 140-150 тыс. тонн горбуши. По Охотскому морю оценки на уровне 240 тыс. тонн. Давать более точную информацию о подходах в конкретные районы специалистам помогает генетическая дифференциация.

Вылов кеты в нынешнем году ожидается около 91 тыс. тонн. На восточном и западном побережьях Камчатки, материковом побережье Охотского моря объемы добычи этого вида лососей специалисты прогнозируют на уровне 2022 г. На Амуре прогноз на уровне прошлого года, а на Курилах — самый низкий в ряду последних лет.

Нерки, по данным специалистов, в этом году можно будет добыть 35 тыс. тонн. Основные уловы приходятся на Камчатский край. Прогноз вылова на Восточной Камчатке несколько ниже результата 2022 г., на западном побережье ожидания примерно соответствуют вылову прошлого года.

Объем вылова кижуча на среднемноголетнем уровне — около 9 тыс. тонн.

По регионам прогнозы на лососевую путину пока следующие: Камчатский край — более 382 тыс. тонн, Сахалинская область — 77 тыс. тонн, Хабаровский край — 27 тыс. тонн. В Магаданской области в этом году ожидается вылов 16 тыс. тонн тихоокеанских лососей, на Чукотке — 7 тыс. тонн и в Приморском крае — под тысячу тонн.

Подготовка к лососевому сезону на Дальнем Востоке продолжается, и прогнозы вылова еще могут корректироваться.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткакижучмагаданская область
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