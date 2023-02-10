Выставка в Циндао готовится вновь собрать рыбопромышленников

Китай постепенно отменяет «коронавирусные» ограничения и ждет восстановления поставок российских рыбы и морепродуктов в прежнем объеме. Возобновляет работу и выставка China Fisheries & Seafood Expo в Циндао — она вновь откроется в октябре.

Кроме Китая, важными торговыми партнерами рыбопромышленников РФ остаются Южная Корея, Индия, Вьетнам. Интерес проявляют и другие азиатские страны с быстро растущим населением. Их всех объединяет China Fisheries & Seafood Expo (CFSE) — крупнейшая в Азии и одна из главных мировых международных отраслевых выставок рыбы, морепродуктов и технологий. Ежегодно ее посещают свыше 30 тыс. профессионалов из более чем 80 государств, приводит цифру российский отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group.

«Expo Solutions Group находится в постоянном контакте с китайскими коллегами, сообщения от которых становятся все более оптимистичными для российской отрасли. Выставка в этом году вновь открыта для иностранных экспонентов и ждет гостей со всего мира уже 25-27 октября на площадке Hongdao International Convention and Exhibition Center (HICEC). Площадь российской экспозиции в этом году впервые за всю историю превысит 1000 кв. м», — рассказали Fishnews в пресс-службе ESG.

Выставочный оператор напоминает: если CFSE преимущественно посвящена рыбной индустрии Азии, то для связи с Европой, Ближним Востоком, Латинской Америкой существует Seafood Expo Eurasia. Она пройдет в центральном выставочном комплексе Стамбула Tüyap Fair and Congress Center 7-9 декабря. Площадь экспозиции в этом году составит 20 тыс. кв. м, участие примут компании из 120 стран.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews