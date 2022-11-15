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Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото предоставлено ESG

Seafood Expo Eurasia откроет новые возможности отраслевого общения

В расписании международных отраслевых выставок появится новое глобальное событие — Seafood Expo Eurasia. Выставка, которая пройдет в Стамбуле с 7 по 9 декабря 2023 г., объединит на своей площадке рыбопромышленников и представителей смежных отраслей из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Новая площадка для развития мировой рыбной индустрии и связанных с ней отраслей откроется в Турции. Международная выставка Seafood Expo Eurasia будет проходить с 7 по 9 декабря 2023 г. в стамбульском выставочном комплексе Tüyap. Российские рыбопромышленные компании смогут принять участие в ключевом международном мероприятии без каких-либо ограничений и встретиться лицом к лицу со своими клиентами и партнерами со всего мира.

По замыслу организаторов, новая площадка будет способствовать развитию мировой рыбохозяйственной индустрии и предложит свежий взгляд на бизнес по производству и продаже рыбной продукции. Среди участников выставки ожидаются представители более 120 стран из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Продукцию и услуги представят рыбопромысловые компании, трейдеры, верфи, производители судовых комплектующих и оборудования для хранения и переработки рыбной продукции, предприятия аква- и марикультуры, а также логистические компании. Экспозиция разместится сразу в двух павильонах выставочного комплекса.

Новый проект нацелен на создание современной международной площадки с профессиональной аудиторией и участниками из разных стран, которые заинтересованы в открытом взаимовыгодном сотрудничестве, рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван Фетисов. По его словам, пандемия коронавируса и последующие события как глобального, так и локального значения ослабили связи между участниками мирового рыбного рынка и усилили его фрагментацию. Seafood Expo Eurasia предоставит возможность бизнесу в разных странах восстановить международные контакты, привлечь новых клиентов, а также будет способствовать более прочному глобальному отраслевому сотрудничеству, построенному на принципах уважения и равноправия его участников.

«Российские компании смогут продолжить общение с потребителями и потенциальными партнерами со всего мира, которое было прервано под влиянием различных факторов, — отметил руководитель ESG. — Мы обеспечиваем равные возможности для всех участников и посетителей вне зависимости от страны их нахождения и не нарушим этот принцип в угоду изменчивой политической конъюнктуре. Именно бизнес должен стать тем прочным мостом, который вновь объединит людей по всему миру».

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