Аквакультура остается драйвером рыбной отрасли

По данным Росрыболовства, объемы выращивания товарной рыбы и морепродуктов в РФ в 2022 г. достигли 383,5 тыс. тонн. Самыми популярными объектами остаются лососевые и карповые рыбы — на них приходится более 78% продукции аквакультуры.

Объемы производства товарной рыбы и морепродуктов российскими предприятиями аквакультуры по итогам 2022 г. составили 383,5 тыс. тонн — на 26,9 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Динамика сектора остается положительной — увеличение на 7,5%, однако годом ранее темпы роста были выше — 8,5%.

Первое место в структуре производства заняли лососевые — 154 тыс. тонн, что на 12,6% больше прошлогодних результатов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, рыбоводные хозяйства вырастили 22 тыс. тонн семги и 70,7 тыс. тонн форели — на 47,5% и 5,8% больше, чем в 2021 г. Второе массовое направление — карповые — обеспечило производство 146,8 тыс. тонн рыбы, что чуть выше уровня 2021 г.

Производство ценных морепродуктов (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие) за год увеличилось на 16% — до 68 тыс. тонн, а по осетровым — до 6,4 тыс. тонн, рост составил 4%. Объемы сиговых в аквакультуре в прошлом году составили около 3 тыс. тонн. Кроме того, отечественные предприятия впервые начали выращивать крабов — пока в количестве 99 тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews