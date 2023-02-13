В ФТС сменился руководитель
Владимир Булавин, более шести лет возглавлявший Федеральную таможенную службу, покинул пост. Исполнение обязанностей руководителя ФТС временно возложено на Руслана Давыдова.
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина от должности руководителя ФТС в связи с достижением 70-летнего возраста – предельным возрастом нахождения на госслужбе, сообщает корреспондент Fishnews.
Временно исполняющим обязанности руководителя ФТС назначен Руслан Давыдов.
В таможенных органах он работает с 2008 г., в марте 2012 г. стал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, а в феврале 2017 г. был назначен на должность первого заместителя руководителя.
Организовывал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.
«Таможенные органы, постоянно совершенствуя свою деятельность, системно и уверенно движутся к главной цели – созданию цифровой таможни будущего», – отметил в обращении по случаю завершения работы на посту руководителя ФТС Владимир Булавин.
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