В ФТС сменился руководитель

Владимир Булавин, более шести лет возглавлявший Федеральную таможенную службу, покинул пост. Исполнение обязанностей руководителя ФТС временно возложено на Руслана Давыдова.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина от должности руководителя ФТС в связи с достижением 70-летнего возраста – предельным возрастом нахождения на госслужбе, сообщает корреспондент Fishnews.

Временно исполняющим обязанности руководителя ФТС назначен Руслан Давыдов.

В таможенных органах он работает с 2008 г., в марте 2012 г. стал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, а в феврале 2017 г. был назначен на должность первого заместителя руководителя.

Организовывал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.

«Таможенные органы, постоянно совершенствуя свою деятельность, системно и уверенно движутся к главной цели – созданию цифровой таможни будущего», – отметил в обращении по случаю завершения работы на посту руководителя ФТС Владимир Булавин.

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