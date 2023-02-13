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Представитель МИД Мария ЗАХАРОВА отвечает на вопросы журналистов. Фото пресс-службы Министерства иностранных дел

МИД отметил важность «рыбного» сотрудничества с Норвегией

Спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала возможность выхода РФ из Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству и одностороннего разрыва договоренностей по квотам.

Комментарий был озвучен на брифинге официального представителя МИД России. Вопрос и ответ опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос: «Журналист Сеймур Херш высказался на тот счет, что «Северный поток» взорвали США и Норвегия. Первые заложили взрывчатку, активировали устройства норвежцы, наши ближайшие географические соседи. Может быть, стоит в условиях санкций выйти из Соглашения о квотах на вылов трески от октября 2022 г. и из Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству? Работа Арктического совета парализована, и Норвегия согласна с этим».

Ответ: «Здесь нужно «заходить» с юридической и прагматической точки зрения. Диалог с Норвегией в области рыболовства в целом отвечает нашим интересам. Многолетнее взаимодействие осуществляется в рамках Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), очередная 52-я сессия которой состоялась 17-21 октября 2022 г. По ее итогам были, в числе прочего, достигнуты договоренности по общим допустимым уловам водных биоресурсов, в том числе трески, в 2022 г. для российских и норвежских операторов в Норвежском и Баренцевом морях, включая район архипелага Шпицберген.

Исходим из того, что в настоящее время Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству сохраняет свое значение в качестве эффективного инструмента управления основными рыбными запасами Баренцева и Норвежского морей. Принимаемые в ее рамках решения позволяют более рационально использовать, регулировать и сохранять общие запасы, что отвечает интересам российской рыбопромысловой отрасли.

Вместе с тем хотели бы отметить, что норвежская сторона вносит свою лепту в усилия Запада по утаиванию правды о диверсиях на нитках российского газопровода. МИД Норвегии не позволил норвежскому нефтегазовому концерну «Эквинор» предоставить операторам «Северных потоков» услуги и оборудование для проведения инспекций на поврежденных в результате взрывов участках. Это лишь подтверждает, что в Осло не заинтересованы в установлении реальных обстоятельств и виновников взрывов.

Что касается Арктического совета, то его полноформатная деятельность заморожена по вине западных стран-членов совета. Вместе с тем продолжаем реализовывать мероприятия в рамках своего председательства, будем добиваться соблюдения прав и учета интересов России в работе Арктического совета. Попытки «изолировать» нас в Арктике смехотворны».

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