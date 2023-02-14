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Рыбацкие лодки в пригороде Кочина, Индия. Фото Vis M («Википедия»). CC BY-SA 4.0

Индия подстегнет развитие рыбной отрасли новыми вливаниями

Правительство Индии намерено нарастить бюджетное финансирование Министерства рыболовства на 38,45% в новом 2023-2024 финансовом году, пишут СМИ республики. Таким образом планируется поддержать рост рыбного хозяйства страны.

В Индии финансовый год правительства длится с 1 апреля по 31 марта, сообщает корреспондент Fishnews. Министр финансов республики Нирмала Ситхараман, представляя годовой бюджет, анонсировала введение новой подпрограммы Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana с целевым финансированием в размере 60 млрд рупий (около 726,3 млн долларов). Как пишет издание NewsOnAIR, главной задачей подпрограммы станет повышение заработка и доходов людей, занятых в секторе рыболовства, в том числе рыбаков, продавцов, малых и микропредприятий,.

Нирмала Ситхараман сделала особенный акцент на создании первичных кооперативов, включая рыболовецкие кооперативы уровня панчаятов (единица местного самоуправления). Создание таких хозяйств на низовом уровне позволит формализовать сектор и даст возможность промысловикам и аквафермерам организованно заниматься производством рыбы и ее переработкой, отмечает медиа India CSR Network.

Планируется, что выделение на эти цели дополнительных 9 млрд рупий (примерно 109 млн долларов) Министерству кооперации позволит рыбному хозяйству расти быстрее.

Кроме того, стало известно об увеличении целевого показателя кредитования сельского хозяйства страны и смежных с ним отраслей — до 20 трлн рупий (около 242,1 млрд долларов) с акцентом на животноводство, молочные продукты и рыболовство. Ожидается, что этот шаг существенно улучшит поток институционального финансирования для рыбного сектора.

Также готовится снижение импортной пошлины на сырье для креветочных кормов. Такая мера должна снизить себестоимость производства и увеличить экспорт индийской креветки на мировой рынок.

Еще одна новация придет из области высоких технологий. Предполагается создание Фонда цифровой общественной инфраструктуры и сельскохозяйственного акселератора, который интенсифицирует внедрение инноваций в цепочке создания добавленной стоимости.

Кроме этого, отмечают СМИ, создание в Индии трех центров передового опыта в области искусственного интеллекта открывает широкие возможности для совершенствования систем маркетинга рыбы и морепродуктов. А также для повышения эффективности за счет ускоренного внедрения основанных на блокчейне решений.

По данным India CSR Network, Индия уже стала третьим по величине добытчиком рыбы и морепродуктов, вторым производителем этой продукции на аквакультуре и четвертым экспортером водных биоресурсов в мире. Годовой темп роста рыбного хозяйства страны в 2021-2022 финансовом году составил 10,34%, по его итогам было произведено 162,48 млн тонн продукции. Новые меры поддержки должны еще сильнее ускорить рост отрасли.

Индийское рыбное хозяйство имеет очень важное социальное значение для республики, так как обеспечивает средства к существованию более чем 28 млн человек из маргинализированных и уязвимых групп населения.

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НазадМетки: аквакультуракреветкаправительство
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