Форель из Киргизии дождалась ограничительных мер

Россельхознадзор обратился к ветеринарной службе Киргизии с просьбой приостановить сертификацию форели и форелевой икры, отправляемых в РФ.

«Россельхознадзор на протяжении двух лет неоднократно выявлял превышения предельно допустимых уровней содержания запрещенных и вредных веществ в форели и форелевой икре, поступающих в Россию из Республики Киргизия», — сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

Также в ходе физического досмотра продукции инспекторы выявили рыбу значительных размеров, не характерных для речной форели. Это вызывает подозрения в ее происхождении, обратили внимание в Россельхознадзоре.

В январе служба инициировала проведение инспекции 9 киргизских компаний — производителей рыбной продукции.

«Учитывая отсутствие ответа со стороны компетентного в области ветеринарии ведомства Киргизской Республики, а также продолжающиеся поставки указанных товаров на территорию России, служба обратилась к иностранным коллегам с просьбой с 16 февраля 2023 года приостановить сертификацию форели и форелевой икры со всех киргизских предприятий в адрес российских получателей», — заявили в Россельхознадзоре.

Отмечено, что вопрос возобновления таких поставок будет рассмотрен после проведения специалистами ведомства инспекций производителей рыбной продукции в Киргизии.

Россельхознадзор также обратился в Евразийскую экономическую комиссию для оказания содействия в организации инспекции и участия в ней представителей ЕЭК.

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