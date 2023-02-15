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Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

Андрей Таболин: «Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

Рыбаки Магаданской области добыли в прошлом году около 70 тыс. тонн, они активно участвуют в инвестиционных процессах, рассказал руководитель регионального департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин. Он также прокомментировал инициативу Магадана о возобновлении «региональных квот» и планы по лососю.

Основа добычи Магаданской области — минтай, доля которого в общем показателе составляет 47%. «Доля сельди — 30%, а лососевых, крабов, креветок, трубачей — от 3 до 6%. Вылов прочих объектов (навага, корюшки, камбалы, треска и прочие) невелик, доля в общих уловах не превышает 4%», — сообщил Андрей Таболин.

По данным профильного регионального департамента, в 2022 г. магаданский рыбохозяйственный комплекс насчитывал 79 организаций различных форм собственности. В отрасли трудится около 2 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата в отрасли остается одной из наиболее высоких в области и составляет 162 тыс. рублей. Основу обеспечивают предприятия, ведущие судовой промысел в исключительных экономических зонах РФ и иностранных государств. На этих предприятиях трудится более половины работников отрасли, а средняя зарплата здесь порядка 209 тыс. рублей.

В интервью Fishnews Андрей Таболин перечислил наиболее крупные «рыбные» инвестиционные проекты, реализуемые в регионе. «В сравнении с предыдущим годом уровень инвестиций в основной капитал организаций увеличился на 30%, составив порядка 4,1 млрд рублей. Вложения направлены на строительство судов и модернизацию судовых и береговых производственных мощностей», — подчеркнул он.

Рассказывая о планах на «красную путину», глава департамента обратил внимание, что хотя Магаданская область по уровню подходов лососей не самый богатый регион, однако эта путина имеет здесь большое социально-экономическое значение.

«На текущий год наука прогнозирует большой подход горбуши в реки Магаданской области. К вылову будет разрешено 14,3 тыс. тонн — это максимально возможный вылов за последние 20 с лишним лет. А вот кеты и кижуча подойдет совсем немного — 1300 и 102 тонны соответственно. Это, в свою очередь, минимум за последние 5-7 лет», — сообщил Андрей Таболин.

Собеседник Fishnews также затронул тему очистки акваторий региона от затонувших судов. «Всего, с учетом 2021 года, уже удалено 10 объектов затонувшего имущества, что соответствует федеральному плану. Компенсированы из федерального бюджета затраты 2021 года в размере 23,7 млн. рублей. Такая работа ранее в Магадане не проводилась. Суда, затонувшие более 30 лет назад, мешали судоходству и загрязняли бухту. Но для нас это не только экология. Мы расчищаем площадку для строительства рыбного порта, который должен вдохнуть новую жизнь в прибрежное рыболовство региона», — сказал он.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: кижучкрабмагаданская областьминтай
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Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

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«Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

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