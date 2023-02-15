Рыбная отрасль Магаданской области остается несколько в тени на фоне достижений соседних регионов — рекордсменов по вылову. Между тем рыбаки Колымского края добыли в прошлом году около 70 тыс. тонн, они активно участвуют в программе инвестквот и других инвестиционных процессах. О том, что происходит в рыбохозяйственном комплексе региона, Fishnews рассказал руководитель областного департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин. Один из вопросов касался инициативы Магадана о возобновлении практики выделения «региональных квот».

— Андрей Павлович, с какими итогами рыбная отрасль Магаданской области завершила 2022 год?

— Обрисую ситуацию в отрасли через статистические данные. Районы лова Магаданской области относятся к Дальневосточному и Восточно-Сибирскому рыбохозяйственным бассейнам. Из них ключевой — Дальневосточный, где основными промысловыми видами являются водные биоресурсы морских вод и анадромные виды рыб. Рыбохозяйственная деятельность в Восточно-Сибирском бассейне только развивается.

В 2022 году магаданский рыбохозяйственный комплекс насчитывал 79 организаций различных форм собственности. В отрасли трудится около 2 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата в отрасли остается одной из наиболее высоких в области и составляет 162 тыс. рублей. Основу обеспечивают предприятия, ведущие судовой промысел в исключительных экономических зонах РФ и иностранных государств. На этих предприятиях трудится более половины работников отрасли, а средняя заработная плата здесь порядка 209 тыс. рублей.

Вылов магаданскими рыбаками в российских водах составил в 2022 году около 70 тыс. тонн. Основа добычи — минтай, доля которого в общем показателе составляет 47%. Доля сельди — 30%, а лососевых, крабов, креветок, трубачей — от 3 до 6%. Вылов прочих объектов (навага, корюшки, камбалы, треска и прочие) невелик, доля в общих уловах не превышает 4%.

Наши суда не только осваивали выделенные квоты и заявленных объемы возможного вылова в российских водах, но и работали в ИЭЗ Мавритании и Марокко.

Из уловов в российских водах произведено порядка 55,3 тыс. тонн продукции. Она поставляется на внутрирегиональный рынок, в центральные районы страны и на экспорт.

В собственности магаданских рыбаков находится 41 рыболовное судно. Береговые заводы способны перерабатывать более 1 тыс. тонн сырца в сутки, объем холодильных мощностей единовременного хранения, по данным, предоставленным рыбохозяйственными компаниями, составляет около 16 тыс. тонн. В условиях ограниченного спроса на внутреннем рынке и дефицита сырья рыбоперерабатывающие мощности имеют низкую среднегодовую загруженность — на уровне 30-40% при работе в одну смену. В то же время проводится модернизация приемо-перерабатывающей базы, в том числе на рыболовных участках, закрепленных на долговременной основе.

На территории области имеется шесть рыбоводных заводов, два из которых принадлежат коммерческим организациям. Из четырех заводов Главрыбвода один — в нерабочем состоянии. Проектная мощность всех заводов и цехов составляет 130,8 млн штук молоди, фактическая — около 45 млн штук. В 2022 году в целях воспроизводства было выпущено 13,3 млн мальков, в целях товарного рыбоводства — 2,5 млн, в целях проведения компенсационных мероприятий — 2,3 млн.

По данным УФНС по Магаданской области, предприятия рыбохозяйственного комплекса обеспечили поступление налогов, сборов и платежей в бюджетную систему Российской Федерации на сумму 1,88 млрд рублей, что на 22% превышает уровень 2021 года.

Итоги деятельности рыбохозяйственного комплекса благотворно влияют и на рыночные цены. В ассортименте более 300 наименований рыбопродукции. В настоящее время на городских рынках стоимость горбуши — 250 рублей за 1 кг, кеты — 410-600 рублей, кижуча — 410-700 рублей. Прочие виды рыб в охлажденном виде (корюшка, ерш, камбала, сельдь, минтай и т.д.) — от 65 рублей за 1 кг. Повышение цен на кету и кижуч связано со снижением уловов этих объектов. Стоимость мороженной рыбы в торговой сети «ТС 24 часа»: горбуша ПСГ — 140 рублей. Предприятия, заключив соглашение с правительством Магаданской области о прямых поставках рыбы для населения в период лососевой путины, активно участвуют в ярмарках выходного дня в Магадане и в муниципальных районах.

— Какие «рыбные» инвестиционные проекты реализуются в области?

— В сравнении с предыдущим годом уровень инвестиций в основной капитал организаций увеличился на 30%, составив порядка 4,1 млрд рублей. Вложения направлены на строительство судов и модернизацию судовых и береговых производственных мощностей.

В рамках программы инвестквот ООО «Маг-Си Интернешнл» заключило с Хабаровским судостроительным заводом договоры на строительство судов. Предполагается, что в 2023 году они будут переданы владельцам. В настоящее время ведутся ходовые и швартовные испытания на достроечной базе в поселке Ливадия (Приморский край), идет проверка судовых систем, отладка системы охлаждения танков для перевозки краба, установка промыслового оборудования и навигационной системы. ООО «Тихрыбком» закончило строительство краболовного судна «Атка», в 2023 году планируется ввести его в эксплуатацию. В 2020 году эта же компания и турецкий судостроительный завод Tersan подписали контракт на строительство большого современного кормового траулера-процессора длиной более 90 метров. Судно подобного класса для магаданских рыбаков строится впервые. В строительство судов уже вложено более 6,4 млрд. рублей.

На предприятии «Благоверфь» в Благовещенске магаданские рыбаки заказали пять маломерных транспортных судов для обеспечения прибрежного промысла. В текущем году заложен киль нескольких судов.

Запущен в эксплуатацию уникальный для России завод по производству рыбий жира высокой степени очистки, который является не только пищевой добавкой, но и основой для фарминдустрии. Он также используется при производстве комбикормов для животных. Реализовало этот проект предприятие «Омега-Си», входящее в группу компаний «Морской волк». Уникальность проекта и в том, что, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, от первой забитой сваи до первого пуска производственной линии прошел всего один год!

На заводе будут производиться восстановленные (реэтерифицированные) триглицериды (rTg), то есть омега-3 в натуральной форме. В мире всего четыре производителя, которые выпускают rTg. Магаданский завод станет пятым. Мощности предприятия позволяют выпускать ежегодно до 200 тонн rTg и до 2 тыс. тонн рафинированного рыбьего жира. Инвестиции в проект превысили 1,5 млрд рублей.

Помимо «рыбохозяйственных инвестиций» магаданские рыбаки активно участвуют и во многих социальных проектах, направленных на развитие в регионе внутреннего и въездного туризма, спорта и активного отдыха.

— Какие планы на лососевую путину-2023?

— Магаданская область по уровню подходов лососей не самый богатый регион. Тем не менее «красная» путина здесь имеет большое социально-экономическое значение.

На текущий год наука прогнозирует большой подход горбуши в реки Магаданской области. К вылову будет разрешено 14,3 тыс. тонн — это максимально возможный вылов за последние 20 с лишним лет. А вот кеты и кижуча подойдет совсем немного — 1300 и 102 тонны соответственно. Это, в свою очередь, минимум за последние 5-7 лет. Нужно сказать, что 80% разрешенного вылова наука рекомендует освоить на северо-востоке Магаданской области в отдаленных и труднодоступных районах. В свою очередь на побережье Тауйской губы, где сконцентрировано более 80% населения Колымы, оставшиеся 20% будут распределены между представителями коренного населения, рыбаками-любителями и промышленными предприятиями. Последние на большие объемы, к сожалению, рассчитывать не могут. В настоящее время запасы лососей основных нерестовых рек в этом промысловом подрайоне находится в депрессивном состоянии. И это - несмотря на беспрецедентные ограничительные меры последних четырех лет, вплоть до полного закрытия промышленного рыболовства в отдельных районах.

Вместе с тем предприятия готовятся к путине. На постоянной основе обновляется материально-техническая база, строится и модернизируется перерабатывающие и холодильные мощности, обновляется флот.

— На каком этапе ситуация с расчисткой бухты Нагаева от затопленных судов и модернизацией порта Магадана?

— В рамках реализации федерального проекта «Генеральная уборка» Магаданская область в числе первых приступила к расчистке своей прибрежной акватории. В 2022 году были заключены госконтракты на водолазное обследование 18 объектов затонувшего имущества. Разработана и согласована документация на их подъем, заключен контракт на удаление 3 судов. Всего, с учетом 2021 года, уже удалено 10 объектов затонувшего имущества, что соответствует федеральному плану. Компенсированы из федерального бюджета затраты 2021 года в размере 23,7 млн. рублей. Такая работа ранее в Магадане не проводилась. Суда, затонувшие более 30 лет назад, мешали судоходству и загрязняли бухту. Но для нас это не только экология. Мы расчищаем площадку для строительства рыбного порта, который должен вдохнуть новую жизнь в прибрежное рыболовство региона.

— Вы уже получили отзыв региональных парламентов на инициативу Магаданской области о возобновлении практики выделения «региональных квот»?

— Инициатива губернатора Магаданской области Сергея Носова была направлена Магаданской областной думой для рассмотрения в законодательные органы прибрежных регионов. В настоящее время мы получили 17 отзывов, из которых в пяти случаях парламентарии сочли предложение неактуальным для их территорий, камчатский законодательный орган и одна рыбохозяйственная ассоциация представили отрицательный отзыв. А 11 региональных парламентов поддержали наше предложение о необходимости выделения «региональных квот» для прибрежных субъектов РФ, указав на их своевременность и необходимость. Мы будем продолжать эту работу и далее, в том числе с отраслевыми ассоциациями.

Подготовил Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews.

Февраль 2023 г.