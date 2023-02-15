Интервью

15 февраля 2023 года
Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

«Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

Андрей ТАБОЛИН, Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

Рыбная отрасль Магаданской области остается несколько в тени на фоне достижений соседних регионов — рекордсменов по вылову. Между тем рыбаки Колымского края добыли в прошлом году около 70 тыс. тонн, они активно участвуют в программе инвестквот и других инвестиционных процессах. О том, что происходит в рыбохозяйственном комплексе региона, Fishnews рассказал руководитель областного департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин. Один из вопросов касался инициативы Магадана о возобновлении практики выделения «региональных квот».

— Андрей Павлович, с какими итогами рыбная отрасль Магаданской области завершила 2022 год?

— Обрисую ситуацию в отрасли через статистические данные. Районы лова Магаданской области относятся к Дальневосточному и Восточно-Сибирскому рыбохозяйственным бассейнам. Из них ключевой — Дальневосточный, где основными промысловыми видами являются водные биоресурсы морских вод и анадромные виды рыб. Рыбохозяйственная деятельность в Восточно-Сибирском бассейне только развивается.

В 2022 году магаданский рыбохозяйственный комплекс насчитывал 79 организаций различных форм собственности. В отрасли трудится около 2 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата в отрасли остается одной из наиболее высоких в области и составляет 162 тыс. рублей. Основу обеспечивают предприятия, ведущие судовой промысел в исключительных экономических зонах РФ и иностранных государств. На этих предприятиях трудится более половины работников отрасли, а средняя заработная плата здесь порядка 209 тыс. рублей.

Вылов магаданскими рыбаками в российских водах составил в 2022 году около 70 тыс. тонн. Основа добычи — минтай, доля которого в общем показателе составляет 47%. Доля сельди — 30%, а лососевых, крабов, креветок, трубачей — от 3 до 6%. Вылов прочих объектов (навага, корюшки, камбалы, треска и прочие) невелик, доля в общих уловах не превышает 4%.

Наши суда не только осваивали выделенные квоты и заявленных объемы возможного вылова в российских водах, но и работали в ИЭЗ Мавритании и Марокко.

Из уловов в российских водах произведено порядка 55,3 тыс. тонн продукции. Она поставляется на внутрирегиональный рынок, в центральные районы страны и на экспорт.

В собственности магаданских рыбаков находится 41 рыболовное судно. Береговые заводы способны перерабатывать более 1 тыс. тонн сырца в сутки, объем холодильных мощностей единовременного хранения, по данным, предоставленным рыбохозяйственными компаниями, составляет около 16 тыс. тонн. В условиях ограниченного спроса на внутреннем рынке и дефицита сырья рыбоперерабатывающие мощности имеют низкую среднегодовую загруженность — на уровне 30-40% при работе в одну смену. В то же время проводится модернизация приемо-перерабатывающей базы, в том числе на рыболовных участках, закрепленных на долговременной основе.

На территории области имеется шесть рыбоводных заводов, два из которых принадлежат коммерческим организациям. Из четырех заводов Главрыбвода один — в нерабочем состоянии. Проектная мощность всех заводов и цехов составляет 130,8 млн штук молоди, фактическая — около 45 млн штук. В 2022 году в целях воспроизводства было выпущено 13,3 млн мальков, в целях товарного рыбоводства — 2,5 млн, в целях проведения компенсационных мероприятий — 2,3 млн.

По данным УФНС по Магаданской области, предприятия рыбохозяйственного комплекса обеспечили поступление налогов, сборов и платежей в бюджетную систему Российской Федерации на сумму 1,88 млрд рублей, что на 22% превышает уровень 2021 года.

Итоги деятельности рыбохозяйственного комплекса благотворно влияют и на рыночные цены. В ассортименте более 300 наименований рыбопродукции. В настоящее время на городских рынках стоимость горбуши — 250 рублей за 1 кг, кеты — 410-600 рублей, кижуча — 410-700 рублей. Прочие виды рыб в охлажденном виде (корюшка, ерш, камбала, сельдь, минтай и т.д.) — от 65 рублей за 1 кг. Повышение цен на кету и кижуч связано со снижением уловов этих объектов. Стоимость мороженной рыбы в торговой сети «ТС 24 часа»: горбуша ПСГ — 140 рублей. Предприятия, заключив соглашение с правительством Магаданской области о прямых поставках рыбы для населения в период лососевой путины, активно участвуют в ярмарках выходного дня в Магадане и в муниципальных районах.

— Какие «рыбные» инвестиционные проекты реализуются в области?

— В сравнении с предыдущим годом уровень инвестиций в основной капитал организаций увеличился на 30%, составив порядка 4,1 млрд рублей. Вложения направлены на строительство судов и модернизацию судовых и береговых производственных мощностей.

В рамках программы инвестквот ООО «Маг-Си Интернешнл» заключило с Хабаровским судостроительным заводом договоры на строительство судов. Предполагается, что в 2023 году они будут переданы владельцам. В настоящее время ведутся ходовые и швартовные испытания на достроечной базе в поселке Ливадия (Приморский край), идет проверка судовых систем, отладка системы охлаждения танков для перевозки краба, установка промыслового оборудования и навигационной системы. ООО «Тихрыбком» закончило строительство краболовного судна «Атка», в 2023 году планируется ввести его в эксплуатацию. В 2020 году эта же компания и турецкий судостроительный завод Tersan подписали контракт на строительство большого современного кормового траулера-процессора длиной более 90 метров. Судно подобного класса для магаданских рыбаков строится впервые. В строительство судов уже вложено более 6,4 млрд. рублей.

На предприятии «Благоверфь» в Благовещенске магаданские рыбаки заказали пять маломерных транспортных судов для обеспечения прибрежного промысла. В текущем году заложен киль нескольких судов.

Запущен в эксплуатацию уникальный для России завод по производству рыбий жира высокой степени очистки, который является не только пищевой добавкой, но и основой для фарминдустрии. Он также используется при производстве комбикормов для животных. Реализовало этот проект предприятие «Омега-Си», входящее в группу компаний «Морской волк». Уникальность проекта и в том, что, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, от первой забитой сваи до первого пуска производственной линии прошел всего один год!

На заводе будут производиться восстановленные (реэтерифицированные) триглицериды (rTg), то есть омега-3 в натуральной форме. В мире всего четыре производителя, которые выпускают rTg. Магаданский завод станет пятым. Мощности предприятия позволяют выпускать ежегодно до 200 тонн rTg и до 2 тыс. тонн рафинированного рыбьего жира. Инвестиции в проект превысили 1,5 млрд рублей.

Помимо «рыбохозяйственных инвестиций» магаданские рыбаки активно участвуют и во многих социальных проектах, направленных на развитие в регионе внутреннего и въездного туризма, спорта и активного отдыха.

— Какие планы на лососевую путину-2023?

— Магаданская область по уровню подходов лососей не самый богатый регион. Тем не менее «красная» путина здесь имеет большое социально-экономическое значение.

На текущий год наука прогнозирует большой подход горбуши в реки Магаданской области. К вылову будет разрешено 14,3 тыс. тонн — это максимально возможный вылов за последние 20 с лишним лет. А вот кеты и кижуча подойдет совсем немного — 1300 и 102 тонны соответственно. Это, в свою очередь, минимум за последние 5-7 лет. Нужно сказать, что 80% разрешенного вылова наука рекомендует освоить на северо-востоке Магаданской области в отдаленных и труднодоступных районах. В свою очередь на побережье Тауйской губы, где сконцентрировано более 80% населения Колымы, оставшиеся 20% будут распределены между представителями коренного населения, рыбаками-любителями и промышленными предприятиями. Последние на большие объемы, к сожалению, рассчитывать не могут. В настоящее время запасы лососей основных нерестовых рек в этом промысловом подрайоне находится в депрессивном состоянии. И это - несмотря на беспрецедентные ограничительные меры последних четырех лет, вплоть до полного закрытия промышленного рыболовства в отдельных районах.

Вместе с тем предприятия готовятся к путине. На постоянной основе обновляется материально-техническая база, строится и модернизируется перерабатывающие и холодильные мощности, обновляется флот.

— На каком этапе ситуация с расчисткой бухты Нагаева от затопленных судов и модернизацией порта Магадана?

— В рамках реализации федерального проекта «Генеральная уборка» Магаданская область в числе первых приступила к расчистке своей прибрежной акватории. В 2022 году были заключены госконтракты на водолазное обследование 18 объектов затонувшего имущества. Разработана и согласована документация на их подъем, заключен контракт на удаление 3 судов. Всего, с учетом 2021 года, уже удалено 10 объектов затонувшего имущества, что соответствует федеральному плану. Компенсированы из федерального бюджета затраты 2021 года в размере 23,7 млн. рублей. Такая работа ранее в Магадане не проводилась. Суда, затонувшие более 30 лет назад, мешали судоходству и загрязняли бухту. Но для нас это не только экология. Мы расчищаем площадку для строительства рыбного порта, который должен вдохнуть новую жизнь в прибрежное рыболовство региона.

— Вы уже получили отзыв региональных парламентов на инициативу Магаданской области о возобновлении практики выделения «региональных квот»?

— Инициатива губернатора Магаданской области Сергея Носова была направлена Магаданской областной думой для рассмотрения в законодательные органы прибрежных регионов. В настоящее время мы получили 17 отзывов, из которых в пяти случаях парламентарии сочли предложение неактуальным для их территорий, камчатский законодательный орган и одна рыбохозяйственная ассоциация представили отрицательный отзыв. А 11 региональных парламентов поддержали наше предложение о необходимости выделения «региональных квот» для прибрежных субъектов РФ, указав на их своевременность и необходимость. Мы будем продолжать эту работу и далее, в том числе с отраслевыми ассоциациями.

Подготовил Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews.

Февраль 2023 г.

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Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

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